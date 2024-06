C’est quoi, un beach cruiser électrique ? On en a conduit un avec une bonne dose de fun

Le long des côtes françaises, voire même dans les villes, il n’est plus rare de croiser des beach cruiser électriques. Mais alors, à quelle catégorie appartient vraiment ce type de vélo électrique ? Et surtout, pour quels usages ? Nous avons rencontré la marque Unikride aux ProDays 2024, qui nous éclaire sur le sujet.

Style vintage, ambiance seventies, diamètre de roues gigantesques : les beach cruiser électriques ne passent clairement pas inaperçus, autant au milieu des salons professionnels comme les ProDays 2024 que sur les côtes françaises voire les grandes villes. Et pourtant, ce type de cycle se fait petit à petit une place dans le paysage vélo de notre pays.

Frandroid est parti à la rencontre d’Unikride pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette famille de vélo si particulière. « Avec, vous adoptez une position de conduite vraiment spécifique, et surtout très confort. C’était à l’époque des vélos que l’on retrouvait sur les côtes californiennes des années 70 », nous rappelle Romain Tywoniuk, responsable commercial de la marque.

« Une philosophie lifestyle, beach »

Et de poursuivre : « Pour parler vulgairement, c’est un fatbike ». Mais un fatbike avec un supplément d’âme et une envie de partager, presque, un mode de vie spécifique. « On a une philosophie de base très lifestyle, beach, un peu comme à Miami. Mais toujours avec cet esprit d’être sérieux dans la conception de nos vélos électriques », tient à ajouter notre interlocuteur.

« L’idée, c’est d’avoir un vélo pratique qu’importent les situations. Et nous, on veut démocratiser l’idée qu’on peut avoir des gros pneus, même en ville, avec un beach cruiser city hyper pratique pour rouler sur les pavés ou passer sur des voies de tram ». Pour ce faire, les énormes pneus d’une section de 4 pouces sont là pour vous servir.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Les beach cruiser électriques d’Unkride circulent aujourd’hui principalement sur les côtes françaises. « On vend à 80 % de professionnels, dont une grosse moitié sur la côte, surtout le sud-ouest vers les Landes ». Esprit surfeur, vous avez dit ? Probablement. « Nous avons une cinquantaine de magasins partenaires, surtout basée sur la côte. Pour le SAV, c’est plus facile ».

Exhibé aux ProDays 2024, le Beach Cruiser est passé entre nos mains le temps d’une petite prise en main. Déjà, la position de conduite donne cette petite impression d’être installée sur une petite Harley-Davidson en version vélo. Les énormes pneus apportent un vrai sentiment d’assurance, tant en termes de grip que de stabilité.

Un beau bébé en main

Conduire un beach cruiser électrique, c’est goûter à une petite dose de fun supplémentaire. On aurait aussi pu penser que la maniabilité en prendrait en coup, eu égard aux pneus de 4 pouces de section. Pas tant que ça. Unikride a joué sur le positionnement de la fourche pour apporter une sorte de petite direction assistée lors de légers virages. Cela aide à mieux manœuvrer ce beau bébé de 28 kg.

Sur le comportement électrique en tant que tel, ce Beach Cruiser hérite d’un écosystème 100 % Bafang, avec un moteur moyeu associé à un capteur de couple. Un léger temps de latence se fait peut-être sentir au démarrage, sans que cela ne soit rédhibitoire. Cela reste plus agréable qu’un capteur de rotation dans tous les cas.

La force d’un tel VAE, c’est sa capacité à filtrer la moindre petite aspérité du sol malgré l’absence de suspension. Certes, les pistes d’essais des ProDays étaient relativement lisses, mais des petites irrégularités ça et là nous ont permis de nous amuser tout de même.

Un empattement travaillé

Faut-il désormais essayer ce type d’engin en ville, qui pourrait paraître très long au demeurant, mais pas tant que ça, tient à nous rassurer Romain Tywoniuk. « On a mis deux ans pour développer ce cadre. Ce Beach Cruiser, c’est le même empattement qu’un vélo de ville, malgré l’effet gros gabarit. On a gagné 13 cm d’empattement pour que ça ressemble le plus possible à un vélo de ville », estime-t-il.

Vendu à partir de 2699 euros, ce Beach Cruiser électrique a le mérite de proposer quelque chose de différent. Finalement, chez Frandroid, nous sommes persuadés qu’il en faut pour tout le monde : ce type de cycle proche de la famille des fatbike répond forcément à une demande, qu’elle soit côtière ou citadine.