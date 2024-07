Ces 3 produits vélo insolites primés au plus grand salon d’Europe nous ont tapé dans l’œil

Au total, 45 produits liés au vélo ont été récompensés aux Awards de l’Eurobike 2024. Nous en avons sélectionné trois d’entre eux, pour leur aspect insolite ou original.

Chaque année, l’Eurobike récompense plusieurs dizaines de marques et de produits lors de ses Awards. Cette année, plus de 300 projets ont été soumis au jury de la compétition, dans neuf catégories différentes. Le verdict a été rendu dans la soirée du mercredi 3 juillet. Mieux : chaque vainqueur a été exposé dans une zone dédiée dans le Hall 8.

Nous sommes allés y faire un tour, et avons sélectionné trois projets qui sortent du lot pour leur originalité. Pour retrouver tous les vainqueurs, rendez-vous sur ce lien.

Pikapak 2.0, pour faciliter le transport de colis à vélo

Une sangle avec du scratch Velcro, quelques réglages pour serrer le tout, et puis c’est tout. C’est peut-être tout, mais c’est bel et bien ce qui a séduit le jury chez le Pikapak 2.0. Sa simplicité d’utilisation extrême, pour ainsi transporter plus facilement n’importe quel colis en carton à vélo musculaire ou vélo électrique.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

D’un poids de seulement 150 grammes, le Pikapak 2.0 peut transporter des objets jusqu’à une circonférence de 180 cm. Il suffit d’installer le colis, et de caler le tout sur son dos tel un sac à dos classique. La France fait bien partie des pays livrés, selon notre simulation d’achat. Ce petit accessoire coûte 29 euros à la vente. Récompense reçue : prix start-up.

Puky LS-Pro Flowmatic, le vélo enfant pas comme les autres

Pas comme les autres, car le Puky LS-Pro Flowmatic se dote d’un moyeu automatique à deux vitesses… et s’adresse aussi et surtout aux enfants. C’est quelque chose de suffisamment rare pour le souligner. Ici, l’enfant n’a pas à se soucier du moindre changement de vitesse : tout se fait tout seul.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Comme le précisent nos confrères de Transition Vélo dans un article dédié, la seconde vitesse s’enclenche lorsque le vélo dépasse la vitesse de 8 km/h. Deux versions sont attendues pour le début d’année prochaine : l’une à 479 euros (16 pouces), l’autre à 499 euros (18 pouces).

L’astucieux feu Ladelux

La marque Son a présenté le Ladelux, un phare avant doté d’une petite batterie de secours directement intégrée dans le boîtier du feu. Le tout peut tirer jusqu’à 12 watts de puissance depuis la dynamo du moyeu, pour ainsi recharger en simultané un smartphone grâce à une prise USB-C intégrée.

Cette lampe revendique par ailleurs une puissance de 120 Lux. Elle sera vendue au prix de 479 euros.