Les pneus de vélos électriques polluent  : oui, mais pas beaucoup, voici les chiffres

Grâce à une étude poussée du cycle de vie, la marque italienne Vittoria est en mesure de donner l’empreinte carbone de ses pneus vélo, en moyenne de 6,8 kg.

Les pneus vélo Vittoria e-Randonneur de l’Orbea Diem. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Peu de fabricants et assembleurs de vélos électriques indiquent leur empreinte carbone. Si la valeur est bien moindre que celle d’un scooter ou d’une voiture électrique, elle peut faire pencher la balance dans le choix entre certains modèles. Faut-il aussi que tous les composants informent cette donnée, compliquant le processus. C’est pourquoi nous soulignons l’effort de la marque Vittoria, indiquant l’impact pour certains de ses pneus vélo nous informe BikeBiz.

Moins de 10 kgCO2e pour un pneu vélo électrique

La firme italienne passe par le protocole ISO 14067:218, afin de juger l’empreinte carbone “du puits à la tombe”. Plus concrètement tout le cycle de vie est compris :

Les matières premières (nylon, caoutchouc, graphène et coton),

La fabrication (énergie nécessaire),

La distribution (transport),

La fin de vie.

En moyenne, Vittoria indique que ses pneus émettent 6,5 kg de CO 2 (précisément CO 2 e ou CO2 équivalent), variant selon les modèles. Par exemple, le pneu vélo électrique Vittoria e-Randonneur, équipant le Decathlon Btwin LD 920 E ou l’Orbea Diem, émet 8,3 kg de CO 2 . Une valeur plus élevée, sans doute en raison d’un renforcement de la structure, et qui varie aussi en fonction de la taille. Notez qu’elle est calculée sur la plus petite des 4 tailles disponibles (700x35C, 670 g), sachant que la plus lourde est la 700x48C (970 g).

Les pneus vélo Vittoria e-Randonneur équipent ce Decathlon Btwin LD 920 E. // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’entreprise transalpine livre en outre un point de comparaison : rouler 68 km à vélo plutôt qu’en voiture suffit à compenser les 6,5 kg de CO 2 moyen, et 88 km pour le Vittoria e-Randonneur.

Comment rendre les pneus vélo plus propres ?

Afin de rendre le vélo électrique plus écologique, le pneu peut faire des efforts. Sur chacune des étapes du cycle de vie d’un pneu vélo, Vittoria indique les optimisations possibles :

Utilisation de matières recyclées ou renouvelables,

Favoriser l’énergie solaire plutôt que le gaz pour alimenter les usines,

Limiter le transport par avion et achat de crédits carbone.

Enfin, la fin de vie d’un pneu peut se traduire par la transformation en sol pour aires de jeux ou de pistes pour l’athlétisme ! Une seconde vie olympique pour le pneu vélo ?