Faut-il laisser branchée sa voiture électrique quand on ne s’en sert pas ? Les experts répondent

Si vous vous absentez pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et que votre voiture électrique ne roule pas, quelle est la meilleure stratégie à adopter ? Est-il nécessaire de la laisser branchée pour qu’elle se recharge de temps en temps, ou au contraire, vaut-il mieux ne pas la raccorder à une borne de recharge ? Faisons le point.

Borne Tesla reliée à une Fiat 500

Un véhicule thermique peut avoir un souci lorsqu’une longue période sans rouler se présente : la batterie 12 volts peut se décharger. Sur une voiture électrique, c’est un phénomène qui existe également dans une moindre mesure, mais c’est plutôt la batterie de traction (celle qui permet de faire avancer le véhicule) qui peut se décharger avec le temps.

En effet, les batteries peuvent se vider petit à petit jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’énergie stockée lors de longues périodes sans aucun chargement. Nous allons rappeler ces principes ci-après, avant de préciser la bonne attitude à adopter lorsque l’on n’utilise plus sa voiture électrique durant des périodes plus ou moins longues.

Des batteries qui peuvent se vider

Sur une voiture thermique, on ne se pose pas vraiment la question de la perte d’essence dans le réservoir lorsque l’on est stationné. Si une légère évaporation de l’essence peut avoir lieue, elle n’est pas du tout significative avant plusieurs mois voir plusieurs années. En pratique, vous stationnez votre véhicule avec un réservoir plein, vous la retrouverez six mois plus tard avec un réservoir plein.

En voiture électrique, c’est assez différent. Périodiquement, la voiture électrique va se réveiller pour vérifier la santé de toute son instrumentalisation, et au besoin recharger la batterie auxiliaire 12 volts. Pour ce faire, l’énergie va être transmise de la batterie de traction vers d’autres composants, ce qui a pour effet de vider légèrement la batterie principale du véhicule.

Le mode sentinelle de Tesla affiché à l’intérieur d’une Model 3 // Source : Bob Jouy pour Frandroid

En pratique, les voitures les plus gourmandes peuvent perdre 1 à 2 % de batterie par jour lors des premiers jours de stationnement, sans que ce soit considéré comme anormal. Sur d’autres véhicules où certaines fonctionnalités tiennent la voiture constamment éveillée (nous pensons notamment au mode sentinelle de Tesla), la perte de batterie peut aller jusqu’à 10 % par jour. Autrement dit, il se peut qu’en une grosse semaine, la majorité de l’énergie stockée dans la batterie ait disparue.

Pour en apprendre plus sur la consommation dite « vampire » et sur la manière dont est gérée l’énergie restante dans la batterie, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié : combien de temps une voiture électrique conserve-t-elle l’énergie d’une charge sans rouler ?

Une fois remplie, la voiture ne charge plus

Étant potentiellement très loin de sa voiture électrique si l’on part en voyage pour plusieurs semaines par exemple, la crainte d’un souci si on laisse sa voiture électrique branchée peut apparaître. Sans pour autant aller jusqu’à l’incendie dû à l’échauffement des équipements de recharge, certains propriétaires s’inquiètent des éventuels dommages possibles sur la batterie de leur véhicule si ce-dernier est branché pendant des jours, voir des semaines.

Une première chose à bien appréhender est le fait que la charge d’une voiture électrique s’arrête d’elle-même lorsque la voiture a atteint son niveau de recharge maximal. En pratique, si le propriétaire décide d’une limite de recharge à 50 % pour sa voiture, même en restant branchée pendant des semaines à une borne de recharge, elle ne va pas dépasser un niveau de batterie de 50 %.

De même, si la limite de recharge est définie à 100 %, lorsque la batterie est entièrement chargée, la charge s’arrête et la borne ne va pas « trop charger » la batterie, au risque de provoquer des dommages irrémédiables. De plus, laisser sa voiture branchée va permettre de maintenir un niveau de charge optimal de la batterie auxiliaire 12 volts tout en s’assurant que la batterie de traction ne se décharge pas.

Nous avions rappelé plus haut qu’une voiture électrique pouvait perdre quelques pour-cent de batterie par semaine, c’est pourquoi la laisser branchée lorsque c’est envisageable prend tout son sens. En cas d’absence prolongée, vous retrouverez votre véhicule chargé au niveau souhaité, et sans aucun risque.

Des cas différents selon les lieux

Nous en avons déjà parlé en profondeur dans un dossier dédié, mais lorsque votre voiture électrique reste à la maison, vous pouvez parfaitement la laisser branchée sans que cela ne pose de souci. Un voyage de plusieurs semaines où vous vous absentez sans votre voiture est l’exemple type où ne pas débrancher sa voiture électrique est pertinent.

Le souci se pose sur des bornes publiques, qui pourraient être utilisables pour du stationnement de longue durée. Tout d’abord, il est important de rappeler que la plupart des bornes publiques sont destinées à la recharge uniquement, ce qui signifie qu’un véhicule qui y est branché sans charger n’a pas sa place à cet endroit.

En d’autres termes, laisser une voiture électrique branchée à une borne pendant plusieurs jours alors que la charge n’a durée que quelques heures n’est pas envisageable. Cependant, il existe quelques exceptions dans certains lieux adaptés à une absence de longue durée, où il est possible de laisser sa voiture électrique branchée pour être certain de la retrouver avec le niveau de batterie que l’on souhaite.

Ce sont généralement des parkings d’aéroports ou de gare, disposant de nombreuses prises dédiées à la recharge des véhicules électriques. Si vous en avez la possibilité, nous vous recommandons donc de laisser votre voiture électrique branchée à ces emplacements lorsque vous partez en voyage pour plusieurs semaines et que votre voiture n’est pas à la maison.

Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique ?

Selon les cas, vous n’aurez pas le choix que de laisser votre voiture électrique branchée pendant toute une nuit, voir même plus longtemps pour la remplir intégralement. Nous allons donc expliciter les différents cas dans un tableau que vous retrouverez plus bas, mais pour vous donner une idée générale, retenez ceci :

Une heure de charge sur une prise domestique ajoute 15 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 7 kW ajoute 50 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 11 kW ajoute 80 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Une heure de charge sur une Wallbox 22 kW ajoute 160 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Ainsi, en chargeant pendant huit heures à domicile sur une prise domestique, vous récupérez de quoi parcourir environ 120 kilomètres, et vous remplirez quasiment toutes les voitures électriques du marché avec une Wallbox de 7 ou 11 kW. Pour chaque puissance (en kW), vous ajouterez en une heure l’équivalent en énergie (en kWh) : une heure de charge sur une Wallbox de 7 kW va ajouter 7 kWh dans la batterie.

Type de recharge Autonomie récupérée en 1 heure Durée pour ajouter 60 kWh Prise domestique 2,3 kW 15 kilomètres 26 heures Prise renforcée 3,7 kW 25 kilomètres 16 heures Wallbox 7 kW 50 kilomètres 9 heures Wallbox 11 kW 80 kilomètres 6 heures Wallbox 22 kW 160 kilomètres 3 heures Charge rapide 50 kW 250 kilomètres 1 heure 15 minutes Charge rapide > 150 kW 500 kilomètres 30 minutes

Ainsi, si vous rechargez une Tesla Model 3 Grande Autonomie et sa batterie de 80 kWh sur une Wallbox de 11 kW, vous ajouterez 14 % de batterie par heure. Si vous avez plutôt une MG4 avec une batterie de 51 kWh, ce sera 14 % par heure de charge sur une Wallbox 7 kW. Ou encore, si vous avez une Renault Mégane e-tech EV60 avec une batterie de 60 kWh, vous ajouterez 12 % par heure sur une Wallbox 7 kW, 18 % par heure sur une Wallbox 11 kW, et jusqu’à 37 % par heure sur une Wallbox 22 kW.

Les bonnes pratiques en cas d’absence prolongée

En conclusion, retenez qu’en cas d’absence qui s’éternise ou tout simplement de non-utilisation de votre véhicule électrique, la brancher à une borne de recharge est une bonne pratique. Elle ne se déchargera pas, il n’y a pas de risque pour la batterie, et vous pourrez retrouvez votre voiture après plusieurs semaines à un niveau de batterie convenable.

Concernant la limite de recharge à utiliser, notez que pour les périodes prolongées de non-utilisation, choisir un niveau proche de 50 % de batterie est ce qu’il y a de mieux. La dégradation des cellules de la batterie est réduite au minimum autour de 50 % de batterie, alors qu’elle s’accélère lorsque l’on s’approche de 0 % ou de 100 %. Dans tous les cas, le manuel de l’utilisateur de votre voiture doit rappeler la limite de charge à privilégier lorsque vous ne vous en servez pas, et c’est cette information qui fait foi.

Quand charger à 100 % ?

Pour bien utiliser votre voiture électrique au quotidien, il est essentiel de comprendre les caractéristiques de sa batterie et d’adapter vos habitudes de recharge en conséquence.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : voici les différentes technologies de batteries (sodium, solides, LFP, NMC, NCA…) et leurs avantages

Les deux principales technologies de batteries utilisées dans les voitures électriques, NMC (Nickel Manganèse Cobalt) et LFP (Lithium Fer Phosphate), nécessitent des approches différentes en matière de recharge.

Les batteries NMC, qu’on trouve notamment chez la plupart des constructeurs européens et coréens, offrent une excellente densité énergétique mais sont plus sensibles au vieillissement. Pour les préserver, il est recommandé de les maintenir entre 20 % et 80 % en usage quotidien, et les charger à 100 % que lors des longs trajets où vous avez besoin de toute l’autonomie disponible.

Pour aller plus loin

Faut-il éviter de charger sa voiture électrique à 100 % ? Cette étude jette le doute sur une pratique répandue

Les batteries LFP, popularisées par certains constructeurs chinois et Tesla sur ses modèles d’entrée de gamme, sont plus tolérantes. Ces batteries peuvent être régulièrement chargées à 100% sans impact significatif sur leur longévité, ce qui compense en partie leur densité énergétique légèrement inférieure. Elles sont également réputées pour leur durabilité et leur sécurité plus importantes. Pour optimiser leur calibration et l’affichage de l’autonomie restante, il est même conseillé de les charger complètement au moins une fois par semaine.