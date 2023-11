Le designer des voitures de James Bond révèle un véhicule électrique bluffant

Le secteur automobile accueille un nouveau venu : la voiture électrique tout terrain Skye, conçue par Ian Callum, un nom qui résonne avec prestige dans l'industrie automobile.

Ian Callum, célèbre pour ses collaborations avec Jaguar et Aston Martin, est un designer écossais dont l’empreinte est manifeste dans des voitures emblématiques telles que la Jaguar C-X75 et la I-Pace électrique, cette dernière ayant même figuré dans un film de James Bond.

Deux variantes

Skye se décline en deux styles : « Capable » pour ceux qui aiment le tout-terrain, et « Dynamic » pour la ville. Son look de buggy, ce n’est pas juste pour la frime. On y trouve des roues autoportantes. Cette technologie permet une meilleure autonomie de mouvement des roues, augmentant ainsi la maniabilité du véhicule. Et avec son nom qui vient d’un lac écossais, on sent bien ses racines.

Skye affiche des dimensions impressionnantes : 4 mètres de longueur et près de 2 mètres de largeur, tout en maintenant un poids inférieur à 1,2 tonne. Cette légèreté est peut-être due à une batterie de 42 kilowattheures, plus petite que celles habituellement utilisées dans les véhicules électriques, mais suffisante pour une autonomie de 270 kilomètres.

Les grandes roues larges et la transmission intégrale promettent des performances notables en tout-terrain, bien que Callum reste discret sur les spécificités techniques. Néanmoins, le véhicule devrait passer de 0 à 100 km/h en environ quatre secondes.

Skye pourra accueillir quatre passagers, avec de grandes fenêtres et son toit panoramique. La transparence s’étend même à la partie inférieure des portes, permettant une vue imprenable sur le paysage environnant.

Plus qu’à attendre le printemps 2024 pour tous les détails, mais ça a l’air d’être un sacré bolide !