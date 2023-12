Ce camion électrique a battu un incroyable record du monde grâce à l’énergie solaire

Le camion électrique conçu par l'équipe suisse de Peak Evolution a réussi à gravir le plus haut volcan du monde, uniquement grâce à l'énergie solaire. Une première pour un véhicule zéro-émission (à l'échappement), avec une altitude de 6 500 mètres.

Comme les voitures thermiques ont besoin de faire une pause dans une station-service, les autos électriques ont quant à elles besoin de se ravitailler à une borne de temps en temps. Ce qui fait d’ailleurs parfois peur aux automobilistes, qui craignent de ne pas pouvoir trouver de lieu où remplir leur batterie et de manquer d’autonomie. Mais certains constructeurs ont une solution insolite : la voiture solaire.

Une idée insolite

On pense par exemple à Aptera ou encore Lightyear, qui avait conçu une auto très prometteuse, mais qui a finalement jeté l’éponge face à la difficulté du projet. Mais une autre entreprise jusqu’à présent méconnue fait aujourd’hui parler d’elle, avec un projet pour le moins ambitieux. Il s’agit de Peak Evolution, fondée par trois amis originaires de Suisse. À terme, leur objectif est de « construire un véhicule électrique polyvalent pour les services municipaux, l’agriculture et l’industrie minière« .

Mais forcément, démarrer de zéro, c’est loin d’être évident. Alors les trois compères décident de lancer un projet d’envergure, afin de faire parler d’eux. Et c’est ainsi qu’ils ont une idée : concevoir un camion électrique fonctionnant uniquement à l’énergie solaire et le faire grimper le plus haut volcan du monde. Avec pour but bien évidement de battre un record du monde. Mais le défi est de taille et cela demande beaucoup de préparation.

Comme le relate le site Automobile Propre, les trois associés avaient entrepris en 2019 de gravir avec des véhicules thermiques l’Ojos del Salado, afin de trouver un itinéraire praticable pour le poids-lourd électrique. D’autant plus que cette motorisation possède plusieurs avantages, à commencer par l’absence de perte de puissance en altitude. Et en ce qui concerne la recharge, pas besoin de borne puisque le véhicule sera alimenté par des panneaux solaires installés sur le toit.

On compte alors pas moins de 8m3, auxquels s’ajoutent également 28 m3 supplémentaires à installer sur le sol, durant la journée afin d’alimenter la batterie, à une puissance maximale de 10,7 kW. Ainsi, selon le site de Peak Evolution, il est possible de récupérer jusqu’à 150 kilomètres en cinq heures. On est bien loin des 12 minutes proposés par la borne de 500 kW conçue par Nio !

Un record mondial

La batterie du poids lourd affiche quant à elle une capacité de 90 kWh qui offre au camion électrique une autonomie de 200 kilomètres. Ce dernier est équipé de deux moteurs électriques délivrant un total de 240 kW, soit l’équivalent de 326 chevaux. Bien sûr, le véhicule est équipé de pneus de 42 pouces spécifiquement conçus pour la conduite off-road. L’équipement est transporté dans une remorque légère et ultra-résistante.

Un arsenal complet pour une mission d’envergure, qui a donc permis à l’équipe d’atteindre son objectif et de battre le record mondial d’altitude avec un véhicule électrique. En effet, le poids-lourd de Peak Evolution a pu gravir pas moins de 6 500 mètres, une véritable prouesse qui démontrer que l’électrique n’a rien à envier au thermique. Même si le record mondial actuel est toujours détenu par Porsche avec une 911 ayant atteint les 6 734 mètres au-dessus du niveau de la mer, le jour précédent.

Pourquoi ? Tout simplement, car la Porsche 911 est plus légère. Le camion aurait pu continuer, mais comme on peut le lire sur Instagram, il aurait fallu utiliser le treuil, et prendre des risques pour le matériel. Chose que ne peut pas se permettre une startup face à une entreprise historique avec les reins solides.

Mais l’exploit de l’entreprise suisse est d’autant plus impressionnant que le camion a déjà parcouru plus de 12 000 kilomètres pour rallier Rotterdam à San Antonio, au Chili. De là, il a encore roulé pas moins de 780 kilomètres jusqu’au Salar de Maricunga, d’où il a ensuite pu démarrer l’ascension du volcan, le plus haut du monde encore en activité. De quoi donner des idées à Tesla avec son Cybertruck ? Cela n’est désormais pas à exclure, tandis que ce dernier se dote d’un prolongateur d’autonomie à installer dans la benne.