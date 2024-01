Des Tesla bloquées à cause de la neige ? Cette étude prouve qu’elles s’en sortent mieux que les thermiques

Encore beaucoup d'idées reçues circulent à propos des voitures électriques. Parmi celles-ci : elles seraient moins fiables que les voitures thermiques, particulièrement en hiver. Une affirmation contestée, chiffres à la clef, par une société de dépannage norvégienne — qui sait manifestement de quoi elle parle.

Une de nos passions sur Survoltés, c’est de faire le tri dans les idées reçues à propos de la voiture électrique. Et il y en a beaucoup : oui, une voiture électrique pollue beaucoup moins qu’une thermique sur son cycle de vie, oui, les batteries se recyclent très bien, non, il n’y a jamais de terres rares dans des batteries, bref, on a de quoi s’occuper.

Attaquons-nous aujourd’hui à un autre sujet : la fiabilité des voitures électriques par grand froid. Des images de Tesla bloquées par le froid glacial de Chicago (-20°C) ont ainsi été partagées ces derniers jours, mais est-ce représentatif ? La Norvège subit également une vague de froid extrême depuis le début de janvier 2024… et, comme 23 % de son marché automobile est électrique, il est possible d’avoir des retours concrets pour en savoir plus.

13 % des interventions

C’est une société de dépannage locale, Viking, qui nous apporte ces chiffres. Pour contextualiser, cette société a dû effectuer 17 400 dépannages sur les onze premiers jours de janvier 2024 en Norvège, soit deux fois plus qu’un hiver « normal » type 2022. En élargissant aux deux autres pays nordiques (Suède et Finlande), le chiffre monte à 34 000 interventions sur cette période, contre 13 000 en 2022 !

Avec autant d’interventions, les chiffres remontés peuvent être considérés comme représentatifs. Et Viking, par l’intermédiaire de la chaîne norvégienne TV2, annonce que 13 % des dépannages sur des problèmes de démarrage concernaient des modèles électriques.

C’est donc bien moins que les 23 % de parts de marché de cette motorisation ; en d’autres termes, les voitures électriques sont environ deux fois plus fiables que les thermiques en conditions de grand froid.

Quelques remarques tout de même

En prenant en compte l’ensemble des interventions de 2024 (comprenant crevaisons et pannes en tout genre), ce chiffre monte toutefois à 21 %, certes toujours en dessous de la proportion de voitures électriques en Norvège, mais qui tend à se « normaliser » par rapport aux voitures thermiques. Notons tout de même que la nature de ces interventions n’est pas précisée.

Il faut également garder en tête que les voitures électriques sont, en toute logique, plus récentes que l’âge moyen du parc thermique, ce qui peut constituer un avantage en termes de fiabilité.

Un expert des assurances Frende Forsikring, cité dans l’article, le dit de façon très claire : « les voitures thermiques les plus anciennes ont les plus gros problèmes lorsqu’il fait froid, souvent avec des problèmes de démarrage ou des problèmes de batterie ».

Avant de préciser : « les voitures électriques ont tendance à avoir une autonomie nettement inférieure à cause du froid ». Quelque chose dont on vous avait déjà parlé, l’occasion de rappeler quelques règles qui peuvent être bien pratiques lors de vagues de froid : une pompe à chaleur, par exemple, permet d’économiser jusqu’à 25 % de consommation issue du chauffage de l’habitacle.

De même, pensez à préchauffer votre voiture électrique lorsqu’elle est encore branchée : elle se réchauffera en utilisant l’énergie issue de la borne et non de la batterie, de quoi arriver dans une voiture déjà chaude avant même d’avoir démarré (c’est agréable) et de diminuer drastiquement la consommation de la voiture (c’est utile).