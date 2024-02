Voici à quoi servent ces 11 satellites lancés dans l’espace par le propriétaire de Volvo, Lotus et Smart

Le géant chinois Geely, qui possède notamment Volvo, Polestar, Lotus, ou encore Smart, vient d'annoncer le lancement de 11 satellites dédiés à la connectivité des futures voitures autonomes.

Vous connaissiez sûrement les satellites Starlink d’Elon Musk, voici désormais les satellites du géant chinois Geely. Si ceux d’Elon Musk n’ont rien à voir avec l’automobile à proprement parler puisqu’il s’agit, avant tout, de pouvoir disposer d’une connexion internet via satellite partout dans le monde, ceux déployés par Geely vont influer directement sur nos (futures) voitures.

Les 11 satellites lancés par Geely en orbite basse vont permettre de fournir une navigation plus précise aux véhicules autonomes. Les satellites ont été lancés samedi depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan, en Chine. Geely compte avoir 72 satellites soient en orbite d’ici 2025 et prévoit à terme une constellation de 240 satellites.

Préparer demain

Mais concrètement, à quoi ça sert ? Ces satellites permettront d’agir comme un support de positionnement de haute précision aux voitures autonomes. Ce réseau servirait également à d’autres fonctions commerciales telles que la connectivité au secteur de l’électronique grand public.

Pour aller plus loin

Geely : qui est ce constructeur automobile et sa voiture aux 1 000 km d’autonomie qui arrive en France

Les satellites sont dotés de fonctions de télédétection IA, fournissant des images de télédétection haute résolution de 1 à 5 mètres. En d’autres termes, cela permettra d’avoir une navigation encore plus précise pour les voitures autonomes. Mais dans les faits, vu que nous n’y sommes pas encore vraiment (c’est à peine si on atteint le niveau 3 actuellement), ces satellites permettront de préparer le terrain en quelque sorte pour un avenir encore plus connecté.

La Chine soutient le lancement de satellites d’entreprises privées

Les réseaux satellitaires chinois est actuellement essentiellement composé d’engins destinés à l’armée, mais le gouvernement a commencé à autoriser les investissements privés dans l’industrie spatiale du pays en 2014. Depuis lors, des entreprises commerciales, comme Geely donc, commence à déployer certains appareils pour prévoir le futur.

Actuellement, la Chine possède plus de 400 satellites déployés dans l’espace, y compris des satellites commerciaux, selon les médias d’État. D’ici quelques années, elle en comptera certainement largement plus.

Geespace, filiale spatiale de Geely, rejoint la ligue mondiale des entreprises ayant un réseau satellitaire telles qu’Iridium, Globalstar, Orbcomm, OneWeb et SpaceX, « démontrant sa capacité à construire et à gérer de manière indépendante une constellation de satellites commerciaux », clame la société précise l’entreprise dans son communiqué de presse.