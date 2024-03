Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'un constructeur chinois ne présente une nouvelle voiture. Aujourd'hui, c'est la marque Dongfeng Forthing, inconnue encore en Europe mais qui arrive prochainement, qui nous présente une berline électrique assez consensuelle et qui singe une autre berline chinoise plus connue.

Avec l’avènement de la voiture électrique, vous n’avez sans doute pas manqué l’arrivée, ou le retour même devrait-on dire, des berlines. En Europe, c’est déjà palpable, avec notamment les Volkswagen ID.7, les BMW i4, i5 et i7, les Mercedes-Benz EQE et EQS et, bientôt les Audi A4, A6 et A8 100 % électriques. N’oublions pas également la Tesla Model S du côté des États-Unis, pionnière de son segment, et quelques années plus tard le best-seller Model 3.

Du côté des constructeurs asiatiques, il y a aussi un peu de choix, notamment avec la Hyundai Ioniq 6. Chez les Chinois, c’est Byzance, avec un nombre déjà important de berlines commercialisées dans le pays, même si elles n’ont pas encore fait le chemin jusqu’à chez nous. On pense notamment aux Nio ET5 et ET7 avec leur ingénieux système d’échange de batterie, ou encore aux XPeng P5 et P7.

Une autonomie assez limitée pour une si grande berline

Les berlines présentent bien des avantages par rapport aux SUV, à commencer par une habitabilité supérieure, un poids relativement plus contenu ou encore un meilleur coefficient de traînée aérodynamique (Cx). De ce fait, ça en fait souvent de meilleure voiture électrique, avec de meilleures consommations et de meilleures autonomies que leur équivalence SUV. Les berlines reviennent donc en force sur le marché, et ce n’est pas cette Dongfeng Forthing Xinghai S7 qui nous dira le contraire.

Comme son nom l’indique, ce beau bébé vient de Chine et sera présenté d’ici quelques semaines de manière officielle. De premières images circulent sur la toile, encore et toujours « grâce » au ministère des transports chinois.

Pour le moment, nous savons peu de chose sur ce modèle, à ceci près qu’elle reposera sur la plateforme S2-E de Dongfeng. La Xinghai S7 mesure 4,94 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,50 mètre de haut, tandis que l’empattement culmine à 2,92 mètres. En revanche, une donnée nous a grandement étonné : son poids. D’après les informations du ministère chinois des transports, elle ne pèserait que 1 730 kg. Un poids plume pour la catégorie !

La voiture embarquera un seul moteur électrique de 218 ch alimenté par une batterie LFP (lithium fer phosphate). La capacité de la batterie n’a pas été révélée pour le moment. La vitesse de pointe est de 160 km/h et l’autonomie en cycle mixte CLTC peut atteindre 500 km, ce qui équivaut à environ 450 km selon le cycle WLTP en Europe. La batterie embarquée ne doit pas franchement être si grosse que ça, car une Volkswagen ID.7 qui fait à peu près les mêmes dimensions revendique entre 620 et 700 km.

Bientôt en Europe ? Pas si sur…

Esthétiquement, difficile de cacher la filiation entre ce modèle et une autre berline électrique chinoise, la Nio ET5. Les deux voitures se ressemblent quasiment comme deux gouttes d’eau, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, à ceci près que la S7 adopte un bouclier différent et une signature lumineuse qui semble grandement s’inspirer d’un DS 7 restylé.

Dongfeng Forthing est loin d’être un mastodonte en Chine, puisque la marque n’a vendu que 5 088 véhicules en février 2024, soit une baisse de 25,2 % sur un an et une baisse de 40,1 % sur un mois.