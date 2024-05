Cette adorable petite voiture électrique pourrait faire fureur en Europe

Le constructeur chinois FAW démarre la commercialisation de sa nouvelle Bestune Pony dans son pays natal. Une citadine électrique adorable, qui pourrait rivaliser avec la Dacia Spring en Europe.

Les constructeurs chinois prennent aujourd’hui une place de plus en plus grande sur le marché automobile mondial. À tel point que l’Empire du Milieu est même devenu le plus grand exportateur dans le monde, devant l’Allemagne et le Japon.

Une micro-citadine électrique

Et même si cela ne plaît pas trop à Bruxelles, qui pourrait notamment faire grimper les droits de douane tandis que le gouvernement français a supprimé le bonus pour les autos chinoises, ces dernières continuent de se développer. On pense bien évidemment à BYD, qui avait réussi à dépasser Tesla en début d’année, mais également à Nio et à Xpeng, entre autres. Mais un autre constructeur pourrait un jour faire son arrivée chez nous, bien qu’il soit encore totalement méconnu dans nos contrées à l’heure actuelle.

Il s’agit de FAW, un groupe chinois fondé en 1953 et qui possède notamment des co-entreprises avec de nombreux constructeurs présents en Europe. Parmi eux, Audi, Volkswagen, Mercedes ou encore Toyota et Mazda. La firme possède également quatre marques, dont Besturn, qui a par la suite été renommée Bestune. Crée en 2006, cette dernière avait commencé en vendant des Mazda recarrossées en Russie puis en Chine. Aujourd’hui, le constructeur lève le voile sur une inédite petite citadine, au look adorable.

Cette dernière porte le nom de Bestune Pony, une appellation qui ne nous est pas totalement étrangère. Et pour cause, nous avions déjà présenté dans nos colonnes la petite Invicta Pony, commercialisée en Espagne et dérivée de la BAW Yuanbao. Les deux petites autos n’ont en théorie rien à voir, mais possèdent toutefois certains points communs, comme leur gabarit riquiqui et leurs couleurs pastel. Cependant, notre star du jour arbore des lignes plus arrondies et plus mignonnes, tandis que ses dimensions sont évidemment très compactes.

La voiture affiche une longueur de 3,0 mètres seulement, pour 1,51 mètre de large et 1,63 mètre de haut. Pas moins de six teintes de carrosserie sont proposées pour les clients, dont le rose flashy visible sur les premières photos, comme l’indique le site chinois AutoHome. Les deux petits feux carrés aux bords légèrement arrondis sont intégrés dans une large bande blanche, et le logo de la marque dissimule le port de charge à l’avant. La citadine se chausse de toutes petites roues, dont la taille n’a pas encore été évoquée, alors qu’elle n’est pas encore visible sur le site de la marque.

Une rivale pour la Dacia Spring ?

Chassant notamment sur les terres de la petite Wuling Hongguang Mini EV, la nouvelle FAW Bestune Pony affiche un empattement de seulement 1,94 mètre. La citadine peut accueillir seulement deux passagers et le volume de coffre n’a quant à lui pas été spécifié pour le moment. Sans surprise, la présentation est très simple et épurée, puisque l’auto fait l’impasse sur l’écran central, au profit d’un petit autoradio. À noter qu’elle propose tout de même la connectivité Bluetooth ainsi qu’un port USB. Un petit combiné numérique prend place devant le conducteur, mais là encore, les graphismes sont très simples.

Plusieurs teintes sont proposées pour le poste de conduite, dont du rose, du vert ou encore du bleu. La dotation technologique semble quant à elle être totalement inexistante, hormis les ceintures de sécurité et les airbags. À noter également qu’une version cabriolet est également proposée par le constructeur, qui n’a pas encore dévoilé les tarifs pour le moment. Sous son capot, la FAW Bestune Pony embarque un petit moteur de 20 kW, soit environ 27 chevaux, pour un couple de seulement 85 Nm.

Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été annoncé, ni la vitesse maximale. On sait cependant que la version d’entrée de gamme sera dotée d’une petite batterie de 9,4 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 122 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne envrion 100 kilomètres avec l’homologation WLTP, ce qui est évidemment très bas. À titre de comparaison, la Dacia Spring atteint les 230 kilomètres en une seule charge. À noter que la version la plus chère se dote d’un pack de 13,9 kWh, pour une autonomie de 144 kilomètres.

En revanche, pas un mot sur la puissance de charge ni sur le tarif de la petite Bestune Pony pour le moment. Reste également à savoir si elle arrivera un jour en Europe !