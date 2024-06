Comment la hausse du prix du cuivre pourrait troubler la charge des voitures électriques

Les États-Unis font récemment face à une hausse des vols de câbles de recharge pour voiture électrique. Les voleurs sont à la recherche du cuivre présent à l’intérieur, ce qui cause des problèmes de disponibilité du parc existant. Un problème encore marginal, mais à suivre.

Au fil des années, les bornes de recharge se développement massivement et se multiplient partout dans le monde. C’est notamment le cas en France, où l’on dépasse désormais la barre des 130 000 points de charge répartis sur le territoire selon l’Avere.

De quoi rassurer les automobilistes, qui sont encore nombreux à craindre de manquer d’autonomie durant leurs trajets. Or, on sait que ce raisonnement est erroné, et que sauter le pas de l’électrique reste la meilleure manière de ne plus avoir peur. De plus, le taux de disponibilité des bornes est en constante hausse, ce qui signifie qu’elles sont plus fiables et moins souvent en panne ou en cours de maintenance. Cependant, tout n’est pas rose non plus, et le développement des stations de recharge pose aussi un autre souci assez inattendu.

Une pratique qui se développe aux États-Unis

En effet, qui dit plus de voitures électriques en circulation, dit plus de bornes, et plus de câbles. Logique, évidemment. Et ça, les voleurs l’ont bien compris. Ainsi, l’opérateur américain Electrify America, équivalent aux États-Unis de Ionity ou encore TotalEnergies, a enregistré une forte hausse des vols de câbles de recharge sur ses bornes publiques au cours des derniers mois. Rien qu’en mai dernier, pas moins de 129 ont été dérobés sur l’ensemble du pays d’après l’agence de presse américaine Associated Press.

Un chiffre en hausse, puisque l’opérateur notait seulement un vol tous les six mois environ il y a encore deux ans. Certes, il faut ramener ce chiffre aux plus de 4 400 bornes opérées par Electrify America (les 129 câbles dérobés en mai représentent 3 % de l’ensemble des points de charge), mais cela reste une contrainte pour les propriétaires de voitures électriques – d’autant plus que les autres réseaux, y compris les Superchargeurs de Tesla, sont également touchés.

Qu’est-ce qui explique cet engouement de la part des malfrats ? Cela n’est pas bien compliqué à comprendre : il faut savoir que les câbles de recharge contiennent de grandes quantités de cuivre. Or, ce matériau coûte très cher, et est donc très recherché par les voleurs.

Un cours en hausse

Le cours de ce métal est en effet en hausse constante depuis quelques années : il fallait compter environ 5,20 dollars du kilo en mai dernier, soit l’équivalent de 4,86 euros selon le taux de change actuel. Ainsi, un câble représente entre 15 et 20 dollars de cuivre, ce qui représente 14 à 18 euros. Un gain non négligeable, qui pousse les voleurs à multiplier les actions. De plus, il est très difficile pour les autorités de remonter jusqu’aux malfrats, malgré les recherches.

Le cuivre est ensuite revendu dans des dépôts de ferraille, et il est quasiment impossible de vérifier que celui-ci provient précisément d’un câble de recharge sectionné. Outre le désagrément pour les conducteurs de voitures électriques, ce fléau représente également un important coût financier pour les opérateurs. Il faut compter environ 1 000 dollars pour remplacer un seul câble de recharge, ce qui risque à terme de se répercuter dans le prix de la charge.

Une situation à laquelle les autorités et les sociétés de charge essayent de répondre avec un déploiement supplémentaire de caméras de surveillance aux abords des stations de charge et une coopération renforcée avec les casses autos et les déchetteries.