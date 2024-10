Twitch Survoltés #2 : une émission spéciale « Mondial de l’auto », tout le programme et les invités

Notre seconde émission Twitch Survoltés fait la part belle au Mondial de l’Automobile 2024, organisé à Paris du 14 au 20 octobre. Au menu du jour : une tripotée de nouvelles voitures électriques françaises et chinoises, un Tesla Killer qui promet, toutes les idées bancales croisées au salon et un quizz pas comme les autres.

Le 2 octobre 2024, Frandroid a lancé sa toute première émission Twitch Survoltés, votre nouveau rendez-vous bimensuel sur notre chaîne FrandroidLive. Deux semaines plus tard, nous revenons de plus belle avec une édition spéciale « Mondial de l’Automobile », qui se tient à Paris du 14 au 20 octobre. Évidemment, nos équipes – journalistes et vidéastes – ont été couvrir l’événement sur place.

Le programme du jour

Cette nouvelle production, diffusée en direct le mercredi 16 octobre de 17h à 19h, fera évidemment honneur au Mondial de Paris, où les nouveautés électriques ont été présentées et exhibées en masse, aussi bien du côté de l’industrie française que des acteurs chinois et américains. Nous ne manquerons pas non plus de vous révéler nos coups de cœur du salon.

Twitch Survoltés numéro 2, ce sera aussi l’occasion de découvrir une toute nouvelle rubrique, Tesla Killer – nous n’en dirons pas plus pour garder le mystère. Turbo Naze reviendra par ailleurs sur toutes les idées bancales croisées au Mondial, quand Watt the Quizz vous plongera dans un mini-jeu éducatif en toute fin d’émission, dans une ambiance plus légère et ludique.

Pour pimenter tout ça, un invité de marque a accepté de se joindre à nous. Indice : c’est un journaliste automobile de plus de 20 ans d’expérience, qui travaille avec Frandroid depuis plusieurs années déjà. Rendez-vous en direct pour découvrir de qui il s’agit.

Toutes les infos à connaître

Quand : mercredi 16 octobre , de 17h à 19h ;

, de 17h à 19h ; Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Sujet principal : le Mondial de l’Automobile 2024.