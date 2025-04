On a testé la borne de recharge Schneider Charge : simple, efficace et puissante

La recharge à domicile reste aujourd’hui la méthode la plus pratique pour faire le plein de son véhicule électrique. Avec sa nouvelle borne Schneider Charge, Schneider Electric propose une solution simple, efficace et connectée pour recharger sa voiture électrique à domicile.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Il existe de plus en plus de fabricants de bornes sur le marché, proposant des solutions plus ou moins intéressantes selon les besoins de chacun.

La nouvelle borne Schneider Charge, destinée au grand public, offre de nombreux avantages, à commencer par une connectivité Wi-Fi embarquée, mais aussi une simplicité d’utilisation et d’installation, qui lui permettent de se distinguer de la concurrence. De plus, la renommée mondiale de Schneider Electric est un gage de fiabilité et de qualité du produit, qui lui vaut d’être appréciée des électriciens et de bénéficier d’un vaste réseau d’installateurs agréés.

Face à une concurrence féroce et une certaine complexité dans les offres du marché, voyons ce que propose la Schneider Charge et comment elle se distingue des autres.

Un design compact et moderne

La borne Schneider Charge se veut moderne, de par son design compact et moderne. En effet, elle ne mesure que 352 x 244 x 117 mm, la rendant particulièrement facile à placer sur un mur.

La borne est recouverte sur la partie arrière de plastique noir, tandis que la plaque de finition est blanche, avec une partie centrale verte, aux couleurs de la marque. Celle-ci se divise en deux parties : celle du bas, recouverte d’une trappe, permet d’y brancher un câble de recharge type 2, tandis que la partie supérieure dissimule un demi-cercle lumineux qui change de couleur selon l’état de la borne.

Ce demi-cercle est d’ailleurs repris sur le dessus de la borne, qui est, lui aussi, arrondi, permettant notamment d’y enrouler un câble de recharge. Celui-ci se branche de face, au centre de la borne, ce qui facilite sa manipulation.

Sur la tranche droite, un petit bouton permet d’appairer la borne au réseau Wi-Fi. On retrouve également des stickers réglementaires des deux côtés, mais aucun autre bouton ni prise domestique. Tout se contrôle depuis l’application, pour un design épuré et simple.

Enfin, le raccordement peut se faire de différentes façons : par l’arrière, rendant le câblage invisible, par-dessous, ou le dessus. Dans tous les cas, l’installation est prévue pour résister aux intempéries, ce qui permet une installation extérieure sans crainte.

Installation

L’installation de la borne Schneider Charge est particulièrement simple et rapide. Rappelons toutefois qu’il est obligatoire que celle-ci soit réalisée par un électricien certifié IRVE, avec une section câble suffisante, mais aussi l’installation d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel aux ampérages suffisants et sur un circuit dédié.

Toutefois, la mise en route est particulièrement simple, notamment de par les différentes possibilités de câblage, mais aussi grâce aux bornes de connexion automatiques, qui évitent à l’installateur d’avoir à visser chaque câble. De plus, un autocollant facilite le processus de dénudage des câbles, grâce à un modèle indiquant les longueurs de coupe.

Par ailleurs, Schneider propose une unique version de sa borne, prévue pour fonctionner à la fois en mono ou triphasé. Dans le premier cas, il suffit simplement de ne raccorder qu’une phase, évitant ainsi de commercialiser deux versions distinctes.

En plus des connexions électriques, la Schneider Charge est équipée d’une connectique TIC, permettant de la relier au Linky et de détecter automatiquement les heures creuses, mais également d’ajuster la puissance de recharge en fonction de la consommation électrique du foyer. Enfin, bien qu’elle dispose d’une connectivité Wi-Fi, la borne peut également être connectée en Ethernet, ce qui peut être utile si le garage est loin du routeur, par exemple.

Une fois le câblage effectué, la configuration de la borne se fait directement depuis une application spécifique pour les installateurs. Elle ne prend que peu de temps et permet d’éviter des manipulations sur un ordinateur à relier à la borne, voire même d’utiliser une clé USB de configuration, comme c’est le cas pour certaines bornes Hager.

Connectivité

Comme nous l’évoquions plus haut, la borne Schneider Charge dispose d’une connectivité Wi-Fi et Ethernet et s’intègre à l’écosystème Wiser de la marque. Toutefois, l’application est assez limitée à mon goût et se révèle peu utile au quotidien.

En effet, elle permet principalement de définir des créneaux de charge, soit intelligemment soit en fonction de plages horaires prédéfinies. De même, vous pouvez y suivre votre consommation en direct et y retrouver l’historique de vos recharges.

L’application permet notamment de définir le tarif au kWh de votre contrat d’électricité, ce qui permet de calculer automatiquement le coût de vos recharges.

Enfin, vous pouvez personnaliser les notifications, afin d’être informé du début et de la fin de la recharge. De plus, vous pouvez restreindre l’utilisation de la borne, afin de recevoir une notification lors du branchement pour lancer la charge, utile si la borne est placée en extérieur.

Toutefois, il n’est pas possible de contrôler la puissance de charge depuis l’application, puisque ce paramètre est défini dans celle réservée aux installateurs. De même, puisque la borne ne dispose par de capteur NFC ou RFID, il n’y a pas de méthode d’authentification autre que de recevoir une notification pour accepter une connexion.

C’est dommage, puisque l’utilisation quotidienne se résumera principalement à consulter l’historique de charge et son coût. Le fait d’avoir une connectivité Wi-Fi aurait pu permettre une intégration plus poussée, que ce soit dans un écosystème domotique ou même pour ouvrir la recharge au public selon des tarifs personnalisés, par exemple.

Utilisation au quotidien

Au quotidien, la borne Schneider Charge est fiable simple à utiliser. La LED s’illumine de différentes couleurs selon l’état de la borne, permettant de savoir d’un coup d’œil si la charge est en cours ou terminée ou si une erreur s’est produite.

Durant nos tests, nous n’avons rencontré aucune difficulté, et la borne a fonctionné correctement tout au long de nos essais. Elle délivre de manière continue une puissance allant jusqu’à 7,4 kW en monophasé et même jusqu’à 22 kW en triphasé. C’est assez rare, car de nombreuses bornes domestiques plafonnent à 11 kW.

Cependant, son fonctionnement est un peu trop simple, et des options de personnalisations auraient été utiles.

De plus, bien qu’il soit possible de recevoir une notification pour lancer la charge, le contrôle d’accès est trop limité, et l’intégration d’un lecteur NFC ou RFID auraient permis une sécurité supplémentaire pour une installation non sécurisée.

Mon plus grand regret reste toutefois la conception de la borne, puisqu’elle n’est disponible qu’en France qu’en version sans câble attaché, alors même qu’elle est commercialisée avec un câble attaché dans certains pays.

Certes, pour respecter la norme NFC 15-100, une borne avec câble attaché doit disposer d’un obturateur intégré, ce qui n’est pas le cas de la Schneider Charge. Toutefois, pour une borne française sortie en automne 2024, il est vraiment dommage d’avoir fait l’impasse sur l’intégration de cette norme. En effet, je trouve trop contraignant le fait d’avoir à débrancher et ranger son câble de recharge à domicile, alors qu’un câble intégré est bien plus pratique au quotidien.

Prix et disponibilité

La borne Schneider Charge est vendue entre 600 et 750 euros dans le commerce et même sur Amazon. C’est un tarif correct, surtout pour un modèle aussi complet et connecté.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures bornes et prises de recharge de voitures électriques pour votre domicile ?

Toutefois, son installation doit être réalisée par un électricien certifié IRVE pour respecter les normes en vigueur. Il reste possible de l’acheter soi-même et de la fournir à un électricien, ou de lui demander de l’acheter chez un fournisseur comme Rexel ou Sonepar.

Enfin, pour bénéficier d’un crédit d’impôt, la fourniture de la borne et son installation doivent impérativement être réalisées par un installateur certifié IRVE. Il reste toutefois judicieux de comparer les prix, car certains profitent de la réglementation pour gonfler les prix, et un achat par ses propres moyens peut souvent être plus intéressant financièrement.