Problèmes avec votre borne de recharge : ce que votre assurance prend en charge

Avec la multiplication des voitures électriques sur nos routes, leurs propriétaires s’équipent de plus en plus de bornes de recharge à domicile. Mais comment est-ce que cela se passer avec l’assurance en cas de problèmes ? Réponse dans notre dossier.

Aujourd’hui, alors que la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement s’accélère, de plus en plus de constructeurs proposent des voitures électriques comme vous pouvez le constater régulièrement si vous suivez avec assiduité l’actualité sur Survoltés.

Grâce à une accessibilité financière qui va globalement dans le bon sens (plusieurs voitures électriques neuves à moins de 25 000 euros arrivent), les voitures électriques gagnent en popularité. Avec cette transition, de nombreux propriétaires de voitures électriques envisagent sérieusement l’installation de bornes de recharge à domicile pour répondre à leurs besoins pratiques, notamment s’ils vivent dans une zone où la densité de bornes publiques est faible.

Mais plusieurs questions peuvent se poser concernant ces fameuses bornes de recharge à domicile, à commencer par l’assurance. En effet, l’arrivée des bornes de recharge au sein des foyers reste quelque chose d’assez nouveau, et nous allons donc voir quelles peuvent être les assurances spécifiques liées à ces installations.

Les avantages d’avoir une borne de recharge à domicile

Comme énoncé plus haut, pour les propriétaires de voitures électriques, disposer d’une borne de recharge à domicile offre un niveau de commodité et de confort inégalé, notamment s’il ne dispose pas de borne de recharge au bureau ou non loin de chez eux.

Cela permet de recharger la batterie de la voiture à tout moment, que ce soit la nuit ou pendant les heures creuses, garantissant ainsi que le véhicule est prêt à être utilisé chaque matin sans mauvaise surprise. Avoir sa propre borne de recharge dans le garage (ou accolée à son domicile) élimine plusieurs risques, notamment celui de la borne publique qui ne fonctionne pas, ou encore le fait de devoir laisser sa voiture dans un parking non sécurisé.

Même d’un point de vue financier, il y a évidemment des avantages non-négligeables, puisque, suivant les opérateurs, une recharge sur une borne publique (certes, plus rapides) est facturée bien plus chère qu’une recharge à la maison. De plus, vous n’aurez pas à souscrire à l’un des (innombrable) abonnements pour avoir accès à ces fameuses bornes publiques.

Aujourd’hui, avoir une borne de recharge à la maison, c’est aussi bénéficier, selon les modèles de bornes, d’un système bidirectionnel qui permet de redistribuer l’énergie excédentaire vers le réseau électrique, ce qui peut même générer des revenus pour les propriétaires. La voiture peut aussi servir de générateur et alimenter la maison pendant quelques heures, notamment suite à une coupure de courant. Renault a d’ailleurs annoncé un système semblable pour sa future R5 électrique.

Néanmoins, rappelons qu’il est impératif de faire appel à un électricien certifié pour installer une borne de recharge électrique à domicile. Une installation correcte et sécurisée est cruciale pour éviter les risques de surchauffe et de dysfonctionnement. Nous vous proposons d’ailleurs un dossier spécifique concernant les différentes bornes de recharge pour son domicile.

Est-ce nécessaire d’assurer sa borne de recharge ?

En ce qui concerne l’assurance pour les bornes de recharge électrique à domicile, il est judicieux de prendre des mesures pour couvrir les frais de réparation et d’entretien éventuels.

Cependant, il n’est généralement pas nécessaire de souscrire une assurance spécifique pour cette installation en elle-même, car même s’il s’agit d’un dispositif assez cher à l’achat (suivant les modèles), ceux-ci sont généralement garantis par les fabricants et pourront intervenir en cas de panne ou de dysfonctionnement.

Quelle assurance souscrire pour les bornes de recharge ?

Les modalités de l’assurance pour les bornes de recharge électrique varient en fonction du type d’installation. Lorsque la borne est fixée sur un mur à l’intérieur de la résidence principale, elle est souvent couverte par l’assurance habitation. En étant associée à la structure de la maison, la borne de recharge devient une composante intégrale du bien immobilier assuré.

Cependant, il est recommandé d’avoir une assurance habitation multirisque pour garantir une couverture complète en cas de dommages. Cela permet de s’assurer que les dégradations causées par des événements tels qu’un incendie ou une inondation sont couvertes.

Lorsque la borne de recharge est située en dehors de la maison, comme dans un garage séparé, une annexe ou un jardin, il est fort probable que l’assurance habitation standard ne la couvre pas automatiquement. Dans ces cas, il est conseillé de souscrire une assurance habitation spécifique pour la zone où se trouve l’installation en question.

J’ai posé moi-même ma borne de recharge : quels sont les risques par rapport à mon assurance habitation ?

Comme énoncé plus haut, l’installation d’une borne de recharge à domicile doit répondre à des exigences techniques sont réservées aux électriciens qualifiés IRVE (pour Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques).

Parmi les incidents susceptibles de se produire à cause d’une borne de recharge non conforme aux normes techniques en vigueur figurent, très loin en haut de la liste, les risques d’incendie. Là, vous vous dites très certainement que le risque d’incendie est couvert par l’assurance habitation ? Vous avez raison, mais vous savez aussi que l’assureur ne voit pas forcément tout du même œil que vous.

En effet, d’après la loi, la borne de recharge est un équipement qui doit être posé uniquement par un professionnel qualifié IRVE. Il s’agit d’un électricien expérimenté ou diplômé qui a suivi une formation relative aux infrastructures de recharge pour véhicule électrique et qui est capable de mettre en pratique les normes techniques exigées par la loi pour ce type d’installation.

Précisons toutefois que l’obligation de faire appel à un électricien IRVE ne concerne que l’installation d’une Wallbox de plus de 3,7 kW. En dessous de ce seuil, il est tout à fait possible de faire appel à un électricien non qualifié. Néanmoins, il devra tout de même connaître la norme NF 15-100 applicable à tous les points de charge de véhicule électrique.

Si votre borne n’a pas été installée par un électricien agréé, vous vous exposez à des pertes de garanties, à commencer par la garantie constructeur du véhicule en cas de soucis avec la batterie, tandis que l’assurance habitation ne pourra pas non plus vous indemniser.

D’une manière générale, la garantie incendie accepte d’indemniser les dommages, quelle que soit l’origine du sinistre : que ce soit un circuit électrique défectueux, un feu de cuisine ou un dysfonctionnement de la borne de recharge. Cependant, les assureurs tendent à faire la distinction entre les dommages non prévisibles et ceux qui résultent d’une imprudence de la part de l’assurée.

C’est un peu dans le même esprit qu’une assurance contre le cambriolage. L’expert déterminera si le cambriolage a été rendu possible à cause d’une fenêtre laissée ouverte par l’occupant ou s’il y a vraiment eu effraction. De ce fait, elle ne couvrira pas un incendie s’étant déclarée à cause de l’utilisation d’une borne non conforme.

Et bien évidemment, même si la borne non conforme ne cause pas de préjudice, sa seule présence au sein de l’habitation constitue un risque élevé qui sera pris en compte par l’assureur au moment de fixer le montant de la prime.

