Test de la prise renforcée Schneider Electric Mureva EVlink : la solution simple et peu onéreuse pour recharger son VE à domicile

La prise renforcée Mureva EVlink de Schneider Electric permet une recharge sûre et accélérée à domicile, sans contraintes d’installation ni de coûts excessifs. Elle est proposée dans un kit comprenant un disjoncteur différentiel, simplifiant l’installation.

La possibilité de recharger sa voiture électrique à domicile est un agrément non négligeable. En effet, plus besoin de chercher une borne disponible et de déplacer sa voiture, puisqu’il suffit de se brancher chez soi. Malheureusement, l’installation d’une borne est particulièrement coûteuse, dépassant souvent les 1 500 euros.

Il existe toutefois une solution intermédiaire, beaucoup moins onéreuse, mais permettant de recharger chez soi de manière sûre : la prise renforcée. Celle-ci peut être installée par n’importe quel électricien ou vos propres soins si vous savez ce que vous faites. Bien que la puissance de charge soit moitié moindre que celle d’une borne, elle peut convenir à la plupart des foyers qui n’ont pas besoin d’une charge rapide chez eux.

Qu’est-ce qu’une prise renforcée ?

Il existe différentes manières de recharger son véhicule électrique. Les bornes rapides en courant continu, souvent appelées Superchargeurs, sont une des méthodes les plus efficaces, notamment sur les longs trajets. En effet, il suffit d’environ 15 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie.

À domicile, c’est une autre histoire. Pour bénéficier d’une puissance de charge rapide, il est nécessaire d’installer une borne. Celle-ci peut délivrer jusqu’à 7,4 kW en monophasé (32 A x 230 V), ou même 22 kW en triphasé (3 x 32 A x 230 V). Concrètement, une telle puissance permet de recharger entièrement la batterie d’une voiture électrique en une nuit, voire même moins en triphasé.

Mais voilà, dans la plupart des foyers, il est rare d’arriver chez soi avec moins de 5 % de batterie et de devoir repartir à 100% le lendemain matin. De plus, sur les batteries NMC, il n’est pas recommandé de recharger à plus de 80%. Dans ce cas, la recharge sur une prise domestique peut être plus économique, car il n’est pas nécessaire d’installer une borne.

Sur une prise standard, il n’est pas recommandé de charger à plus de 8 A, ce qui équivaut à environ 19 heures pour passer de 20 à 80% sur une Tesla Model 3 Propulsion 2024. Une prise renforcée permet quant à elle d’aller jusqu’à 16A et donc de récupérer 60% en moins de 10 heures.

Mais alors, pourquoi installer une prise renforcée chez soi si on dispose déjà d’une prise dans son garage ? Tout simplement car c’est dangereux. En effet, une prise classique n’est pas prévue pour faire transiter du courant d’une telle intensité. Ainsi, même si votre véhicule vous propose de recharger à plus de 8 A, il faut éviter de le faire, sous peine de surchauffe de la prise, ce qui peut causer un départ de feu.

Enfin, l’utilisation d’une prise renforcée impose d’installer une protection d’au moins 16 A, directement sur le tableau électrique. Dans la plupart des cas, les prises renforcées sont disponibles en kit, avec un disjoncteur différentiel de 16 ou 20 A, simplifiant ainsi l’installation. Il est également nécessaire d’utiliser une section de câble d’au moins 3 × 2,5 mm², encore une fois pour éviter les risques de surchauffe et d’incendie.

Un design discret

Maintenant que vous savez ce qu’est une prise renforcée, voyons plus en détail comment se présente la Schneider Mureva EVlink. Au lieu d’une simple prise comme la Legrand Green’Up, celle-ci intègre directement un support, permettant d’y enrouler le câble de recharge.

Malgré des dimensions légèrement plus importantes, son apparence reste discrète, grâce à un coloris noir et des motifs en relief, ajoutant un côté moderne et élégant. Elle se distingue de la plupart de ses concurrentes car elle affirme son utilisation pour recharger un VE dans son esthétique, bien qu’il soit tout à fait possible d’y brancher un aspirateur ou tout autre appareil lorsque vous ne chargez pas votre véhicule.

La prise est protégée par un clapet, assurant ainsi son étanchéité, ce qui permet de la placer à l’extérieur.

Un bouton-voyant permet quant à lui d’allumer ou d’éteindre la prise et de connaître son état.

Une installation simplifiée

La prise de recharge Scheider Mureva EVlink est vendue seule ou en kit, comprenant un disjoncteur différentiel 16 A. Que vous l’installiez vous-même ou en faisant appel à un professionnel, le processus est simple et peu chronophage.

Dans un premier temps, après avoir coupé le courant, il faut installer le disjoncteur différentiel au tableau. Celui-ci est embrochable et se place sur un rail DIN. Le fait d’utiliser un disjoncteur différentiel permet de gagner de la place, puisqu’il combine interrupteur différentiel et disjoncteur en un seul produit.

Une fois cette étape réalisée, il faut raccorder la prise au tableau en utilisant un câble de section 3 × 2,5 mm², idéalement avec une gaine. Enfin, l’installation de la prise est particulièrement simple, puisqu’il suffit de percer et de fixer la plaque au mur.

Aucune étape de mise en route n’est nécessaire, et la prise fonctionne immédiatement.

Si vous faites appel à un électricien, vous devriez en avoir pour une cinquantaine ou une centaine d’euros, en fonction des spécificités de votre logement et des tarifs pratiqués par votre artisan.

Une connectivité optionnelle

La prise renforcée Schneider Electric Mureva dispose d’une connectivité Zigbee, permettant de la connecter à un hub compatible. Si vous n’en avez pas, le hub Wiser de Schneider Electric permet d’accéder à des fonctionnalités avancées, comme le suivi de la consommation et même l’estimation tarifaire de vos recharges.

L’application Wiser permet de contrôler finement les paramètres de la prise, à commencer par sa programmation. Celle-ci peut être manuelle ou automatique, en fonction des heures creuses définies dans l’application, afin de bénéficier des tarifs les plus avantageux.

Lors de la charge, l’application affiche la durée de la session, l’énergie délivrée, ainsi que le calcul du coût. Si besoin, vous pouvez interrompre la charge à distance, directement depuis votre mobile. Vous y retrouvez également l’historique des charges, reprenant l’énergie délivrée, l’heure de début et de fin, ainsi que le coût.

Il est également possible de verrouiller le bouton, afin d’éviter que quelqu’un ne puisse physiquement allumer ou éteindre la prise. De même, vous pouvez désactiver la LED ou la conserver allumée.

À noter que la puissance de charge se contrôle directement depuis le véhicule ou l’application de celui-ci, l’application n’offrant pas de limitation.

Dans l’ensemble, c’est donc très complet. Par ailleurs, l’utilisation du standard Zigbee est un vrai plus, permettant une compatibilité avec des hubs tiers. En revanche, il est dommage que le hub de Schneider coûte 70 euros vendu seul. L’ajout d’une connectivitié WiFi aurait permit au plus grand nombre de bénéficier des fonctionnalités de l’application, sans pour autant avoir à acquérir un hub.

Est-ce plus intéressant qu’une borne ?

La prise Schneider Electric Mureva EVlink a tout pour plaire : Un design qui claque, un support pour câble et une connectivité poussée. Mais est-ce qu’elle vaut le coup en comparaison d’une borne ? Financièrement, oui, car elle revient beaucoup moins cher.

Son installation est simple et peu onéreuse, et elle peut également servir à alimenter d’autres appareils lorsque votre véhicule n’est pas en charge. Je m’en sers par exemple pour charger mon aspirateur balai dans mon garage.

Pour ce qui est de la vitesse de charge, une prise renforcée peut délivrer jusqu’à 3,7 kW, soit la moitié d’une borne en monophasé. En revanche, cette puissance est à nuancer. En effet, selon votre véhicule et son chargeur secteur, vous pourriez ne pas atteindre ce chiffre. En effet, prenons l’exemple de Tesla, dont l’UMC ne permet de recharger que jusqu’à 13 A sur une prise secteur, soit 2,9 kW — à moins de changer d’adaptateur ou de chargeur. Cela reste plus rapide qu’une prise classique, et convient à la majorité des usages. Toutefois, il est judicieux de vérifier l’ampérage maximal supporté par votre chargeur, afin d’éviter les déceptions.

Dans tous les cas, une prise renforcée peut convenir à la plupart des foyers, notamment si vos trajets quotidiens consomment moins de 40% de batterie. Dans cette logique, une recharge quotidienne ou tous les deux jours permet de bénéficier des heures creuses, sans avoir à supporter les coûts d’installation d’une borne.

Prix et disponibilité

La prise renforcée Schneider Electric Mureva EVlink peut être achetée seule ou en kit avec un disjoncteur différentiel. Le pack complet est vendu 230 euros sur Amazon, ainsi qu’en magasin de bricolage comme Leroy Merlin ou Castorama.

Cela peut sembler élevé, sachant qu’une prise renforcée simple, comme la Schneider Electric Mureva Styl, coûte 40 euros . Toutefois, sachant qu’un disjoncteur différentiel revient à une centaine d’euros et que la prise Mureva EVlink inclut un repose-câble, le tarif n’est pas si élevé.

