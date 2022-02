Starlink lance une offre satellite premium : du très haut débit à du très haut tarif

SpaceX lance une offre premium pour son accès Internet par satellite, commercialisé sous le nom de Starlink. Le service est plus cher que l'offre précédente, évidemment, mais avec un débit plus important et une latence plus faible.

Starlink est déjà disponible en France depuis mai 2021. C’est une offre d’internet par satellite créée par Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla.

Avec le réseau actuel, les premiers utilisateurs peuvent atteindre jusqu’à 358 Mb/s en débit descendant, 47 Mb/s en débit montant et une latence autour de 40 ms. C’est en tout cas ce que l’on observe chez les utilisateurs en France.

Les performances augmentent mois après mois, les premiers tests donnaient un débit descendant de 50 Mb/s, au fur et à mesure que la constellation de satellites est mise en place. En 2022, SpaceX a prévu 52 lancements de fusées, soit un par semaine, dont la plupart auront pour mission de déployer de nouveaux satellites. La constellation actuelle comprend déjà plus de 1 600 satellites à une altitude basse (550 kilomètres), le plan initial prévoit le déploiement de 12 000 satellites entre 1 100 et 1 300 kilomètres d’altitude.

L’offre de base est à 99 euros/mois, avec 499 euros de matériel à acheter en plus de 71 euros de mise en service. C’est donc une offre sensiblement plus onéreuse que les offres xDSL, Fibre et même 4G/5G. Cela n’empêche que c’est une alternative pour les utilisateurs qui n’ont pas accès à une offre très haut débit.

Une offre premium

Starlink vient d’annoncer une nouvelle offre à 499 dollars par mois, le prix en euros n’a pas été annoncé, avec des débits plus hauts et une latence plus faible. Starlink évoque des vitesses de téléchargement de 150 à 500 Mb/s et une latence de 20 à 40 ms. C’est donc 2 fois mieux que l’offre de base pour 5 fois plus cher, néanmoins il y a assurément un service client plus premium.

En effet, cet abonnement offre également un accès prioritaire à l’assistance technique, 24 heures sur 24. Enfin, les clients premium bénéficieront aussi d’une nouvelle antenne patch dont le prix est de 2 500 dollars (au lieu de 499 euros).

C’est une offre très onéreuse qui s’apparente aux accès à internet professionnels, dont les tarifs sont plus élevés que les tarifs grand public. Il faudra voir si la connexion est plus stable que ce que permet actuellement l’offre de base, cette dernière souffre d’une instabilité forte avec des pertes de débits et des déconnexions régulières.

