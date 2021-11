Starlink de SpaceX dévoile une nouvelle antenne parabolique rectangulaire plus petite et plus légère

Starlink cherche à réduire le coût de matériel qui est vendu à perte aujourd'hui. Ils ont donc conçu une antenne plus petite et plus légère, avec un nouveau routeur Wi-FI.

Starlink, l’offre d’internet par satellite de SpaceX, a dévoilé une nouvelle parabole rectangulaire. C’est une option plus fine et plus légère que la parabole circulaire que les utilisateurs bêta de Starlink pouvaient acheter jusqu’à maintenant.

Plus légère et plus compacte

Le coût des terminaux pour se connecter à la constellation de satellites est un point clé de ce type d’offre, c’est un matériel très coûteux.

L’objectif est de réduire le coût global de fabrication de cet équipement, qui coûtait initialement 3 000 dollars (selon la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell), un coût qui avait été abaissé à 1 300 dollars. Un matériel vendu actuellement 499 euros, ce qui signifie que Starlink vend à perte.

Voici donc une nouvelle parabole, bien plus petite et légère (4,2 kg contre 7,3 kg), vendue avec un routeur également modifié. C’est un nouveau routeur Wi-Fi 5 MU-MIMO 3 x 3, qui n’est pas livré avec un port Ethernet intégré comme son prédécesseur. SpaceX propose cependant un adaptateur Ethernet à l’achat, pour ceux qui cherchent à brancher leurs appareils via des câbles.

C’est une option seulement disponible pour les Américains pour le moment, avec une disponibilité assez lointaine. Le guide d’installation présente de nouveaux types de poteaux qui se fixent sur les côtés du boîtier, et même un long poteau vertical que les utilisateurs peuvent simplement enfoncer dans le sol de leur jardin.

En juin, Starlink comptait 69 420 utilisateurs actifs. Elon Musk a annoncé vouloir séduire plus de 500 000 utilisateurs au cours des 12 prochains mois, mais Starlink fait face aux problèmes d’approvisionnement de puces à cause des pénuries actuelles.

Pour rappel, Starlink permet d’obtenir du très haut débit, jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement descendant actuellement, pour 100 euros par mois et 500 euros de matériel. Le débit est constamment augmenté au fur et à mesure du déploiement de la constellation de satellites qui regroupera, à termes, 12 000 satellites en orbite terrestre basse.

