L’Europe veut lancer un rival à Starlink : ce que l’on sait sur la future méga-constellation de satellites

L'Internet par satellite se développe à vitesse grand V depuis que des projets de méga-constellations sont financés à coups de milliards d'euros. L'Europe souhaite un projet commun pour proposer une alternative aux solutions américaines privées.

Les méga-constellations de satellites sont un énorme enjeu. La plus populaire, Starlink d’Elon Musk, est la plus impressionnante, mais ce n’est pas la seule. OneWeb et Kuiper Systems développés respectivement par les milliardaires Gregory Wyler (O3b) et Jeff Bezos (Amazon) sont également en développement, tandis que Boeing y réfléchit. L’Internet par satellite se développe à vitesse grand V depuis que des projets de méga-constellations sont financés à coups de milliards d’euros.

L’Union européenne veut, elle aussi, sa constellation de satellites. Ce mercredi 16 février 2022, les 27 pays européens se sont entendus sur un projet commun.

Que sait-on de ce projet de méga-constellations ?

Au total, ce sont 6 milliards d’euros qui vont être débloqués afin de placer environ 250 satellites sur une orbite comprise entre 400 et 500 kilomètres. Derrière cet énorme projet, on retrouve des groupes européens comme Airbus, SES ou Eutelsat.

High-speed Internet, everywhere and for everyone 🇪🇺 Soon a reality with our new satellite #constellation: 🛰️ ultra-secure communications (#quantum encryption) 🛰️ North-South coverage for whole of Europe & #Africa 🛰️increased #resilience, in support of terrestrial networks pic.twitter.com/ATVvpLf3Rw — Thierry Breton (@ThierryBreton) February 15, 2022

Le lancement du projet est attendu pour 2024, l’objectif est de fournir un accès à Internet à haut débit en Europe et en Afrique.

Elle aura également des applications militaires, afin d’offrir des communications chiffrées et pour disposer d’une technologie de secours en cas de cyberattaque. « C’est d’une importance capitale en matière de notre souveraineté stratégique et technique », a déclaré Thierry Breton (commissaire européen de la politique industrielle et du numérique).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.