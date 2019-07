SFR vient de dévoiler la Box 8. Une box TV qui rattrape la concurrence sur la qualité d’image mais aussi les services proposés.

SFR a officialisé sa nouvelle box nommée Box 8. Nous étions sur place pour suivre la conférence de lancement et découvrir les fonctionnalités de cette box qui sera proposée aux abonnés Haut Débit (ADSL) et Très Haut Débit (FFTH et FTTB). Cette box est une forme carrée aux bordures arrondies, avec des grilles pour le haut-parleur à l’image de la Freebox Delta.

Elle introduit un certain nombre de nouveautés, y compris le Wi-Fi 6 (802.11ax), la dernière norme en date. C’est la première à intégrer la nouvelle génération de Wi-Fi. On retrouve également la 4K HDR avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Ces deux formats HDR propriétaires ne sont pas proposés sur la Delta de Freebox. Par contre, comme son concurrent Free, la Box 8 de SFR intègre des haut-parleurs… et c’est également une enceinte connectée intégrant un assistant vocal maison propulsé par Amazon Alexa.

Notez que nous avions déjà l’information : vous pourrez discuter avec l’assistant de SFR simplement avec la requête vocale « OK SFR ». Il permettra également de contrôler les objets connectés de la maison, dont les ampoules et les prises connectées. Enfin, la box est également compatible avec le service SFR Home qui permet de sécuriser sa maison (caméras, système de sécurité connecté, etc.).

La SFR Box 8 propose une nouvelle interface avec une gestion de plusieurs profiles, des recommandations de contenus, une recherche vocale et une application mobile.

Nous avons également pu découvrir la nouvelle interface, très sobre et fortement inspirée de la concurrence. L’OS propriétaire de la box 8 intègre une gestion multi-profils et fonctionne avec les principales applications TV (MyCanal, Netflix, Canal+, YouTube, BeIn Sports et bien entendu RMC Sports (groupe Altice). En revanche, elle ne propose ni fonction Chromecast ni AirPlay.

La box 8 sera disponible en option, comme les contenus vidéos additionnels, dès la mi-août 2019. Nous n’avons pas encore son prix. Le lancement se fera dans un premier temps pour les clients ADSL ou Fibre (FTTH). Il faudra attendre octobre pour les clients câble (FTTB). Elle sera proposée en même temps aux anciens clients et aux nouveaux clients.

Enfin, quasiment toutes les fonctionnalités seront disponibles dès le démarrage des ventes an août, mais l’assistant Alexa et le contrôle de la maison connectée arriveront en octobre via une mise à jour logicielle.