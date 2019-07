SFR a présenté sa nouvelle offre pour la rentrée commerciale 2019 centrée autour de sa SFR Box 8. Nous avons pu passer un peu de temps avec la box et découvrir son interface.

Difficile de ne pas penser à Free et sa Freebox Delta lors de la présentation de la SFR Box 8 dans les locaux d’Altice France ce matin. Et pour cause, à première vue la nouvelle box de SFR se repose sur les mêmes leviers technologiques que l’ex-trublion des télécoms : une box TV compatible 4K qui promet d’intégrer une enceinte connectée Amazon Alexa et de devenir le centre intelligent de votre maison connectée. Tout au long de la conférence de présentation, l’opérateur n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler qu’il souhaitait « se mettre au niveau de la concurrence ».

Une box TV compacte et « bon marché »

Pourtant, la comparaison entre les box de Free et SFR semble s’arrêter là tant les deux opérateurs ont pris des orientations différentes pour le design de leur boitier. Là où Free propose quelque chose de très imposant, qui veut trôner au milieu de votre salon on ne sait-trop-où, la SFR Box 8 se veut beaucoup plus discrète.

On découvre en effet une box TV carrée, noire et sobre, de seulement 15 cm x 15 cm. La connectique est également minimaliste : une alimentation, une prise HDMI, une prise RJ45 Ethernet, une prise antenne TNT et un port USB Type-C sur lequel SFR n’a pas communiqué. L’opérateur n’en dit d’ailleurs pas trop sur les caractéristiques techniques de sa box, si ce n’est qu’elle est compatible Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, 4K HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. C’est ainsi le premier opérateur à lancer une box compatible Wi-Fi 6 en France, une nouvelle génération pleine de promesses qui commence à prendre du poids en 2019.

La box est aussi une enceinte connectée compatible avec Amazon Alexa et un assistant développé en interne, « OK SFR », mais là aussi l’opérateur n’a pas donné de détails sur le fabricant de l’enceinte ou sur la qualité audio de son appareil si ce n’est qu’il s’agit d’un simple son stéréo. On est loin de l’enceinte Devialet, mais on est également loin du volume de la Freebox Delta, et SFR a promis à de nombreuses reprises qu’on serait loin des prix pratiqués par Free. L’opérateur a en effet choisi d’attendre le 20 août pour annoncer le prix de la box, mais a bien fait comprendre qu’il « ne sera pas nécessaire de souscrire à un crédit pour en profiter ».

L’opérateur a donc soigneusement évité de suivre Free sur la surenchère technologique et propose un produit qui semble plus pragmatique, lui permettant d’être plus accessible financièrement (si l’on en croit la promesse) et en termes de simplicité d’accès pour un néophyte. À ce titre, l’opérateur a également revu l’interface logicielle de sa box.

Une nouvelle interface TV

Comme ces concurrents, SFR a décidé de développer une nouvelle interface pour sa box centrée autour du contenu plutôt que des chaînes de télévision. On retrouve donc avant tout des suggestions de films ou séries pour chaque profil du foyer en fonction de ses goûts. Pour proposer ces contenus, SFR réunit tous les services du moment : Netflix, Canal+, Bein Sports, YouTube, mais aussi son propose service SFR Cine-Series.

Il est quand même possible de retrouver la mosaïque des chaînes classiques dans un dernier onglet de l’interface un peu discret, mais ce n’est clairement plus l’enjeu pour SFR. C’est aussi ici qu’intervient « OK SFR ». La SFR Box 8 peut se contrôler par la voix avec le micro intégré dans le boitier, mais aussi à travers la télécommande et une nouvelle application mobile pour iOS et Android développée par SFR. L’assistant permet de contrôler l’expérience TV en allant chercher directement des programmes, des chaînes, ou en fonction de métadonnées. Par exemple « trouve un film avec Angelina Jolie » permet de trouver Salt ou encore la première série de film Tomb Raider. La box indiquera ensuite à l’utilisateur si ces programmes sont disponibles avec son offre, s’il peut les louer, les acheter en VOD, ou encore souscrire à un abonnement supplémentaire (Netflix par exemple).

La nouvelle application permettra également de contrôler la Box, mais aussi de retrouver tous les contenus de son abonnement même en déplacement. L’application, comme la box, sera compatible avec Google Chromecast. Il sera même possible de retrouver ses enregistrements, car la SFR Box 8 n’intègre aucun disque dur en locale, mais enregistre tout dans le cloud. On retrouve ici une fonction qui a fait le succès de Molotov, mais l’opérateur a assuré qu’un autre acteur avait été sollicité pour cette nouveauté, malgré les discussions de rachats entre Altice et Molotov.

Couvrez ce modem que je ne saurai voir

La nouvelle SFR Box 8 ne se compose pas que d’un boitier TV, mais propose également un modem séparé. Nous avons pu prendre en main la version Fibre FTTH du boitier qui sera lancé avec l’offre en août avec une version xDSL. La version FTTB sera lancée plus tard, en octobre. Ce n’est clairement pas ce boitier que l’opérateur voulait mettre en avant lors de sa présentation. Il a d’ailleurs fallu un peu batailler pour faire une prise en main du modem.

Selon l’opérateur, avec le Wi-Fi 6, le modem devrait se faire le plus discret possible, au point de pouvoir être remisé dans un garage ou près du compteur électrique par exemple (en admettant que l’accès fibre, câble ou xDSL soit proche). C’est aussi comme cela que SFR justifie la diminution drastique du nombre de ports RJ45 : 2 ports seulement au lieu de 4 habituellement pour les autres box du marché.

Pas grand-chose à dire en effet sur ce modem, si ce n’est qu’il n’est pas particulièrement discret. L’opérateur nous avait habitués à mieux à l’époque de la Neufbox évolution. On peut toutefois noter l’intégration directe de l’ONT dans le modem. Cela signifie que les abonnés FTTH n’auront plus besoin du petit boitier convertissant la fibre en Ethernet RJ 45.

Une box en option pour toutes les gammes de forfaits

La SFR Box 8 sera lancée le 20 août en France. Il faudra toutefois attendre le mois d’octobre pour découvrir de nouvelles fonctions autour de la maison connectée, et l’arrivée de l’assistant Amazon Alexa. SFR n’a pas annoncé de tarifs précis, mais a donné des détails sur le fonctionnement de son offre.

L’opérateur veut clarifier ses offres et va donc se reposer sur un système d’option à la carte. Ainsi, l’abonné pourra choisir le niveau d’offre et de débit souhaité, puis aura le choix entre la SFR Box 7 ou la SFR Box 8. Cela signifie qu’il sera possible de profiter de la nouvelle box, même avec le forfait premier prix de l’opérateur. Enfin, SFR a bien insisté sur le caractère optionnel, aussi bien de la nouvelle box que des contenus supplémentaires comme Netflix. Un moyen pour SFR de tacler son concurrent Free qui propose une offre certes tout compris, mais à un prix assez élevé. Rendez-vous le 20 août pour en savoir plus sur les tarifs.