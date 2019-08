La SFR Box 8 compatible avec le Wi-Fi 6 arrive sur le marché aujourd’hui. L’occasion de découvrir l’offre tarifaire proposée.

Ça y est, la SFR Box 8 est enfin lancée officiellement en France pour les forfaits xDSL et fibre FTTH. Nous avions déjà pu prendre en main la box du FAI au carré rouge censée concurrencer la Freebox Delta.

Pour rappel, celle-ci mise entre autres sur un design revu pour le boîtier TV, avec un format carré (15 x 15 cm) et à la connectique très minimaliste : prise d’alimentation, HDMI, port RJ45 pour l’Ethernet, antenne TNT et USB-C. Au-delà de ce nouveau look on retient l’arrivée d’une nouvelle interface TV (avec une app SFR TV 8) et une compatibilité 4K HDR Dolby Vison et Dolby Atmos. Mais notre attention est surtout attirée par le fait que la SFR Box 8 prenne en charge le Wi-Fi 6 — ou 802.11ax.

SFR devient ainsi le premier opérateur à lancer une box compatible avec le Wi-Fi 6. En outre, on notera la présence d’un assistant intelligent développé en interne et activable via la commande vocale « Ok, SFR ». Amazon Alexa sera également intégrée plus tard dans l’année.

Prix et disponibilité

Vous pouvez d’ores et déjà profiter de la « SFR Box 8 Xpérience ». Pour cela, il faut ajouter une option à 5 euros par mois à n’importe quel forfait existant qui vous intéresse ou auquel vous avez déjà souscrit.

Le produit existe en Fibre et en ADSL.