Google prépare une fonctionnalité très pratique pour les possesseurs de eSIMs

Les cartes eSIMs pourraient perdre l’un de leurs principaux défauts grâce à une fonctionnalité mise en place par Google.

Les cartes eSIM bientôt sauvegardées sur Google One ? // Source : Frandroid – Claire Braikeh

Si ces cartes SIM virtuelles ont bien des avantages, leur dématérialisation amène à un point négatif très important : la casse du téléphone engendre une perte de la carte.

Un format dématérialisé pas toujours très pratique

De nos jours, de plus en plus de smartphones intègrent la possibilité d’utiliser une carte eSIM. Si cela ne vous parle pas encore, il s’agit ni plus ni moins d’une bonne vieille carte SIM, mais au format dématérialisé. Votre opérateur vous l’active sur votre smartphone et ce dernier peut se connecter directement aux services Orange, Bouygues, Free ou encore SFR, qui pourrait d’ailleurs être bientôt revendu.

Le problème, c’est que lorsque l’on casse son smartphone … la carte eSIM n’est plus accessible. Impossible de la récupérer dans le petit emplacement prévu à cet effet (si tant est que l’on ait gardé la petite aiguille prévue à cet effet) : c’est perdu, et c’est tout. Il est donc forcé de contacter son opérateur pour en générer une nouvelle, bien évidemment contre quelques euros.

De la sauvegarde et restauration via Google One

Mais Google a des idées en réserve. Selon Android Authority, le code source de la dernière version des services Google Play (la v25.16.33 très exactement) inclut une mention suggérant qu’il sera bientôt possible de sauvegarder une carte eSIM, pour la restaurer quand cela s’avère nécessaire.

Cela se ferait dans le cadre de Google One, le service d’abonnement payant de Google permettant d’obtenir plus de stockage pour Photos, Drive ou encore Gmail, mais aussi de sauvegarder le contenu d’un smartphone (messages, contacts, données d’applications, configurations, etc).

Mention des cartes SIM sur la sauvegarde Google One // Source : Android Authority

Cette sauvegarde de carte eSIM serait donc réservée aux personnes qui ont envie de débourser entre 2.99€ et 149.99€ / mois selon l’offre choisie, si l’on part du principe que la fonctionnalité liée à la eSIM soit intégrée dès le tarif le plus bas.

Il semblerait malgré tout que cette restauration soit réellement utile lors d’un changement de smartphone (après une casse ou un simple changement) ; Google propose déjà de ne pas supprimer les données d’une eSIM lors d’une remise à zéro d’un téléphone en état de marche.