SFR Box 8 vs BBox Ultym : quelle box Wi-Fi 6 choisir ?

Deux box Wi-Fi 6 avec un débit de 2 Gb/s, que choisir entre la Bbox Ultym et la Box 8 de SFR, on a comparé pour vous aider.

L’offre Bbox Ultym a été remaniée au début du mois de juillet. Nouveauté marquante, le débit est monté à 2 Gb/s partagés entre les appareils, exactement comme la Box 8 SFR. Elles partagent également le Wi-Fi 6 et d’autres joyeusetés. En réalité, ce sont les deux seules à proposer cette norme Wi-Fi, Free et Orange ayant décidé de faire l’impasse pour le moment. Qui de SFR ou Bouygues propose la meilleure offre fibre. On compare pour vous aider à choisir.

NB : la Box 8 de SFR est disponible pour toutes les offres de SFR moyennant un supplément. Toutefois, pour faciliter la comparaison nous ne parlerons ici que des deux offres les plus proches en termes de prix : Bbox Ultym, et SFR Fibre avec option Box 8. Comptez environ 45 euros par mois passée la période promotionnelle.

En bref

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : les débits

La Bbox Ultym comme la Box 8 de SFR offrent un débit théorique descendant de 2 Gb/s, partagés entre les appareils. Cela signifie qu’il s’agit du débit total atteignable, mais vous ne pourrez pas télécharger des fichiers à 2 Gb/s sur un seul appareil, on reste à 1 Gb/s par équipement. Sur les débits montants SFR fait un peu moins bien puisque la Box 8 culmine à 500 Mb/s contre 600 chez Bouygues.

La différence sera assez peu perceptible en pratique, car les débits montants sont généralement moins sollicités que les débits descendants. Toutefois, si vous devez régulièrement envoyer des fichiers relativement lourds, cet élément est à prendre en compte.

Vainqueur : Bouygues, pour l’upload

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : les débits : la télévision

Si les offres sans télévision sont désormais nombreuses en raison de sa popularité décroissante, SFR comme Bouygues la proposent sur leurs offres. Chez Bouygues vous aurez accès à 180 chaînes de TV contre 160 chez SFR. Là encore, le carré rouge est légèrement en retrait, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard.

Les deux décodeurs TV sont, sans surprise, compatibles 4K HDR, mais vous avez en plus le support de Dolby Vision et Atmos chez SFR. Par ailleurs, le décodeur TV de SFR embarque un haut-parleur ce qui lui permet de supplanter le système audio de votre TV. Or, on le sait, ces derniers sont souvent loin d’être parfaits.

Côté logiciel enfin, le décodeur de SFR s’appuie sur une interface maison tandis que Bouygues préfère Android TV. Une interface généralement plébiscitée, mais celle de SFR ne démérite pas, c’est une question de goût. L’avantage de s’appuyer sur Google et d’offrir Google Cast (le protocole du Chromecast) et Google Assistant directement sur le décodeur. SFR se contente d’Alexa qui, en dépit de ses progrès, n’est toujours pas selon nous aussi doué de Google couplé à une solution maison « Ok SFR ».

Au final, les avantages et inconvénients s’équilibrent, difficile donc de dégager un véritable vainqueur : Egalité

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : le téléphone

Si vous êtes de ceux qui utilisent encore leur téléphone fixe : Bouygues propos propose les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. SFR se contente des fixes de 100 destinations.

Avantage Bouygues

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : les box

Passons au plat de résistance : les box. Comme nous le disions en introduction, les deux box se distinguent de la concurrence par la présence du Wi-Fi 6. Cette nouvelle norme améliore les débits et le distribue intelligemment entre tous les appareils. Elle promet donc une connexion optimale de tous vos appareils… à condition qu’ils soient compatibles.

Dans le détail, voici les principales caractéristiques des modems récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Bbox Ultym SFR Box 8 Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (et antérieur) Wi-Fi 6 (et antérieur) Ethernet 4 ports + 1 à 10 Gb/s 2 ports USB 2x USB 3 1x USB C Dimensions 141 x 152 x 231 mm 35 x 244 x 202 mm

Voilà pour les bases, mais ces caractéristiques ne racontent qu’une partie de l’histoire. SFR et Bouygues ont en fait deux philosophies différentes. Bouygues a préféré changer radicalement le modem et conserver un décodeur TV plus classique, tandis que SFR a fait l’inverse. C’est d’ailleurs symbolisé par la présence d’un vrai haut-parleur dans cette dernière.

Rappelons également que le Box Bouygues adopte un étrange design vertical qui pourra plaire ou déplaire en fonction de votre installation. C’est une affaire de goût, mais on pourra saluer l’originalité.

Vainqueur : Bouygues, mais le décodeur TV compense chez SFR

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : les petits « plus »

Comme souvent sur leurs offres haut de gamme les FAI offrent des petits bonus. Sur ce point Bouygues fait largement mieux en incluant un « bonus » au choix, comme Canal+ Séries ou une clef 4G. Vous avez également un accès à Cafeyn (ex Le Kiosk) pour lire la presse. Par ailleurs, sur demande, vous pouvez obtenir un répéteur Wi-Fi 6.

SFR de son côté n’inclut aucun extra. C’est normal, car l’offre SFR que nous comparons est d’entrée de gamme. C’est cette dernière qui s’aligne sur le prix de Bouygues. Pour les extra il faudra choisir l’offre haut de gamme de la marque, sensiblement plus chère.

Vainqueur : Bouygues

Bbox Ultym ou SFR Box 8 : le prix

Comme nous le disions en introduction, la Box 8 de SFR est disponible avec tous les abonnements de SFR. Pour comparer au mieux les deux offres nous avons choisi délibérément de comparer celles dont les prix étaient les plus proches : 27,99 euros pendant un 1 puis 45,99 euros chez Bouygues contre 22 puis 45 chez SFR (option Box 8 incluse). Le carré est donc un peu moins cher, surtout la première année.

Il est intéressant de noter également que dans la mesure où l’option Box 8 est sans engagement chez SFR, vous pouvez vous en séparer facilement si n’y trouvez finalement que peu d’utilité et finalement réduire le coût de l’abonnement.

Vainqueur : SFR

Verdict

Que choisir entre SFR ou Bouygues pour profiter d’une box Wi-Fi 6 ? Si l’on regarde froidement les propositions, Bouygues apparaît clairement meilleur. Le FAI en propose simplement plus pour 99 cts supplémentaires tous les mois. Mais ce constat est à tempérer, car SFR fait mieux sur la partie TV grâce à un décodeur mieux doté et équipé d’une enceinte. Si vous n’avez pas de barre de son, c’est un bon choix pour avoir une expérience similaire.

Si l’expérience TV est secondaire, Bouygues est meilleur choix. Le modem a par ailleurs le mérite d’intégrer un connecteur Ethernet 10 Gb/s, ce qui rend la Box un peu plus « Future Proof ». Bref, choisissez Bouygues, sauf si vous voulez vraiment un nouveau haut-parleur pour votre TV.

Et la couverture fibre ?

On ne compare ici que les offres FTTH, c’est-à-dire en « vraie » fibre. Si vous n’êtes pas éligible à la FTTH de SFR, mais que vous l’êtes chez Bouygues, optez bien évidemment pour le second. Notez toutefois que cela devrait être de moins en moins le cas puisque SFR va progressivement migrer ses clients FTTB en FTTH, et les nouveaux déploiements ne se font désormais qu’en FTTH.

Pour tester votre éligibilité, vous pouvez toujours faire confiance à notre comparateur d’offres Internet. Il vous permettra de voir en un clin d’œil quelles sont les offres disponibles.