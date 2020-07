RED : Tout savoir sur l’offre Box Internet Fibre ou ADSL à 23 euros

RED propose depuis quelques mois l'un des forfaits Internet fixe les plus intéressant du marché. Non seulement son prix est bas et fixe dans le temps, mais il est en plus régulièrement promotion. On fait le point sur les avantages de ses offres.

Si les consommateurs tirent un avantage non-négligeable de la guerre des prix à laquelle se livrent les différents opérateurs, c’est notamment grâce à RED et ses nombreuses promotions sur ses forfaits fibres et ADSL. Entre un prix bas, calé à 23 euros pour la fibre et 16 euros pour l’ADSL, et les options régulièrement offertes, l’offre Internet de RED comporte beaucoup d’avantages. Tour d’horizon de ce forfait qui s’inscrit comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

En bref : que propose l’offre Internet RED à 23 €/mois ?

Un débit élevé qui culmine en téléchargement à 1Gb/s et 500 Mb/s en upload

Un forfait sans engagement

Un prix fixe qui ne change pas ou ne double pas après un an

Une offre personnalisable avec de nombreuses options

Un décodeur TV optionnel et abordable

Quel débit pour cette offre internet ?

Le forfait Internet de RED a cette particularité qu’il s’adresse à tous. Les client et clientes éligibles peuvent profiter du très haut débit avec la fibre ou un câble coaxial, alors que les autres peuvent se rabattre sur l’ADSL et le VDSL pour jouir d’une connexion à haut débit (jusqu’à 70 Mb/s en téléchargement).

En temps normal, l’offre internet de RED dispose d’un débit de 300 Mb/s, aussi bien en envoi qu’en téléchargement. Cela dit, l’opérateur fournit une option “Débit Plus” qui fait grimper le débit à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, facturée 5 euros par mois. Une option que RED offre régulièrement.

Il s’agit là d’un véritable avantage pour cette offre Internet RED qui permet de réaliser de sacrées économies, puisque qu’un forfait avec un tel débit est bien souvent proposé avec engagement par les autres acteurs du marché, et surtout à un prix qui flirte avec les 50 euros au bout d’un an.

Bien entendu, il est tout à fait possible de vérifier son éligibilité directement depuis le site de RED. Pour ce faire, il suffit de fournir son adresse physique ou son numéro de ligne fixe. RED annoncera si oui ou non, le logement concerné peut disposer d’une connexion fibrée. Qui plus est, RED fournit la dernière génération de box de SFR. Celle-ci supporte la norme Wi-Fi ac 5GHz MIMO 3×3, tout en intégrant 4 ports ethernet, ainsi que 2 prises USB maîtres, pour y connecter par exemple un disque dur.

La fibre à quel prix ?

C’est le point sur lequel se démarque le plus l’offre internet de RED vis-à-vis des offres avec, et même sans, engagement classiques : le prix. L’offre fibre de RED est ainsi facturée 23 euros par mois. Le forfait ADSL, lui, affiche un tarif mensuel de 16 euros. Deux prix bas, plutôt rares sur ce type de forfait. D’autant que le coût de la location de la box Internet est déjà inclus dans la facture finale.

Surtout, aussi bien sur le forfait ADSL que sur l’offre fibre, ces prix ne sont pas programmés pour doubler au bout de 12 ou 24 mois. Que l’abonnement dure 6 mois ou 3 ans, le prix sera toujours de 23 euros par mois pour la fibre et de 16 euros par mois pour l’ADSL.

Ce forfait est-il personnalisable ?

C’est l’une des particularité du forfait Internet de RED : aussi bien pour la fibre que pour l’ADSL, le forfait Internet de RED peut être agrémenté de nombreuses options. Des options qui ne coûtent que quelques euros de plus mais qui ont l’avantage d’être sans engagement. Il est ainsi possible de les désactiver quand cela est nécessaire, et ce sans le moindre surcoût.

Personnaliser l’offre internet de RED permet d’accéder à de nombreux services supplémentaires. Il est possible par exemple de profiter de 100 Go de stockage sur le Cloud SFR, via une application dédiée disponible sur iOS et Android, pour 3 euros supplémentaires par mois. Les joueurs et les joueuses peuvent bénéficier, pour 14 euros mensuels avec un mois offert, d’un catalogue en ligne de jeux baptisé SFR Gaming qui donne accès à des titres comme Farming Simulator 19, Batman Arkham Knight ou Tomb Raider. On déniche également des options comme le contrôle parental (5 euros/mois) ou un forfait de 2 heures d’appel vers l’Algérie (7,50 euros/mois).

Ce forfait propose-t-il une option TV ?

RED est un forfait qui se concentre sur l’essentiel, à savoir une bonne connexion Internet. Il est toutefois possible de bénéficier d’une option TV, quand bien même elle n’est pas incluse de base. Celle-ci ne coûte que 2 euros supplémentaires par mois (location du décodeur TV incluse) et donne accès à 35 chaînes, ainsi qu’aux replays (TF1, Arte, France Télévision, etc.), au service SFR VOD (histoire de profiter des derniers films), à la possibilité de streamer la TV sur sa tablette et son mobile via l’appli SFR TV et d’enregistrer jusqu’à 8 heures de programmes TV dans le cloud.

Pour un total de 4 euros par mois, le nombre de chaînes grimpe à 100 (avec des ajouts comme Game One, Nickelodeon, MTV, etc.). Bien entendu, il possible de souscrire à des bouquets thématiques de chaînes, comme JSTV, dédié au Japon, ou Jeunesse Plus, pour les plus jeunes. RED permet également la souscription à des services tiers, comme Netflix, BeIn Sports ou RMC Sport, histoire de réunir tous ses abonnements sur une seule facture. Quant au décodeur TV, il s’agit là aussi de la dernière génération proposée par SFR. Elle est compatible avec la 4K/UHD et permet l’enregistrement en deux flux simultanés. De même, ce décodeur embarque un port USB 3.0 (parfait pour un disque dur externe) ainsi qu’un port HDMI 2.0.

Comment se passe l’installation ?

L’offre internet de RED est sans engagement. Il est donc possible de changer d’offre au bout de 3 mois comme 6 ans sans la moindre contrainte.

Aucune contrainte non plus lors d’un opérateur tiers vers RED. Toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par RED, ainsi que les éventuels frais, et ce jusqu’à 100 euros. Une fois l’éligibilité vérifiée, il est possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il faut fournir son code RIO.

Une fois que le rendez-vous est pris avec un technicien, les délais de livraison de la nouvelle box Internet et d’installation de la ligne n’excèdent pas une à deux semaines. L’installation de la nouvelle offre de fait sans la moindre interruption des services Internet.

Quelles sont les promotions en cours actuellement ?

On vous le disait plus tôt, RED offre régulièrement de nombreux avantages sur ses forfaits fibre et ADSL. Ainsi jusqu’au 03 août prochain, l’option « Appels illimités vers les mobiles » depuis votre ligne fixe est offerte pour toute nouvelle souscription.

À cela s’ajoute un mois d’abonnement offert pour toute souscription à un forfait fibre ou ADSL. Mieux, les options offertes le sont sans limitation dans la durée. Ainsi, les clientes ou clients ayant souscrit à un forfait fibre avant le 03 août bénéficieront de l’option “Appels illimités vers les mobiles” tout au long de leur abonnement, qu’il dure 1 ou 5 ans.

Celles et ceux qui sont déjà client.e.s d’un forfait mobile RED bénéficieront en plus de 100 Go supplémentaires de données mobiles sur leur forfait pour toute souscription avant la date-butoir.