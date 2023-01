Passez à la fibre et recevez une Xbox Series S pour 1 euro seulement chez Bouygues Telecom

Vous n’avez pas encore investi dans une console de jeu next gen, faute de bonne connexion à internet ? En souscrivant à l’offre fibre Bbox Must ou à la Bbox Ultym, Bouygues Telecom offre pour 1 euro seulement une Xbox Series S et 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass.

Les jeux dématérialisés ont la côte, encore faut-il une bonne connexion pour télécharger la centaine de gigaoctets que pèsent certaines licences. En s’associant à Microsoft, Bouygues Telecom fournit une offre parfaite pour profiter de la nouvelle génération de consoles dans les meilleures conditions, et à un tarif imbattable.

En s’abonnant au forfait fibre Bbox Must à 41,99 euros par mois, ou bien à la Bbox Ultym à 50,99 euros par mois, l’opérateur propose des débits remarquables pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement. Et jusqu’au 26 février, Bouygues Telecom offre avec ces deux forfaits non seulement une Xbox Series S, mais également 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, le tout pour 1 euro seulement.

La puissance de la fibre au service du gaming

Tous les gamers savent qu’une excellente connexion est un atout précieux pour jouer en ligne à des jeux compétitifs. Bouygues Telecom propose à cet effet deux offres fibre avec de très bons débits : la Bbox Must et la Bbox Ultym.

Disponible à 41,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, le forfait Bbox Must promet une vitesse maximale de téléchargement de 1 Gb/s et des débits ascendants de 700 Mb/s. Il suffit alors d’environ 10 minutes pour récupérer un gros jeu de 80 Go.

Et avec le forfait Bbox Ultym à 50,99 euros par mois, c’est encore plus rapide ! Grâce à un débit descendant porté à 2 Gb/s, il ne faut que 5 minutes pour télécharger un jeu de cette taille.

Mais les atouts des Bbox Must et Ultym ne s’arrêtent pas là. En complément, ces offres comprennent aussi :

une connectivité Wi-Fi 6 et 6E pour profiter de la puissance de la fibre dans toute la maison et sans-fil ;

un accès à plus de 180 chaînes de TV via le décodeur fourni dans le pack ;

un accès à internet dès la souscription grâce à une clé 4G de 200 Go.

Ces deux offres rassemblent donc tous les pré-requis pour jouer en ligne. Et jusqu’au 26 février, avec ces deux forfaits, Bouygues Telecom vous permet d’acquérir une Xbox Series S pour seulement 1 euro.

Une console next gen pour 1 euro symbolique

Lancée fin 2020 au prix de 299,99 euros, la Xbox Series S de Microsoft est encore aujourd’hui une console de jeu incontournable. Compatible avec une définition 4K HDR et supportant jusqu’à 120 images par seconde, la Xbox Series S est capable de faire tourner les titres les plus récents et les plus gourmands, comme sa grande sœur la Xbox Series X. La principale concession se faisant au niveau de la définition de l’image.

N’intégrant pas de lecteur de Blu-Ray, cette console de jeu est indissociable de la plateforme en ligne Xbox Game Pass, dont l’accès est habituellement disponible à partir de 9,99 euros pour la formule de base et 12,99 euros pour la version Ultimate. Grâce à cette dernière, les joueurs bénéficient de nombreux avantages, dont :

l’accès à un catalogue de plus de 100 jeux, avec les dernières nouveautés du Xbox Game Studio et de Bethesda ;

le mode multijoueurs en ligne ;

des extensions gratuites ;

des remises exclusives sur certains jeux qui ne sont pas disponibles dans le Game Pass.

Pour retrouver tous les plaisirs du jeu sans se ruiner, jusqu’au 26 février, Bouygues Telecom propose un pack Bbox Gaming avec ses forfaits Bbox Must et Ultym. L’opérateur a choisi d’allier la puissance de la fibre avec l’une des meilleures consoles de jeu du moment.

Ainsi, pour toute nouvelle souscription à l’une de ces deux offres fibre, la Xbox Series S accompagnée de 3 mois d’abonnement au Game Pass Ultimate est disponible pour 1 euro seulement (159 euros avec un accès de 24 mois). Jamais cette console next gen n’a été aussi abordable.