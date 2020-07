Oui, un forfait fibre 1 Gb/s complet et abordable, ça existe en 2020

En cette période propice aux bonnes affaires, RED by SFR propose le meilleur rapport qualité-prix en matière d'offre fibre. Celle-ci est sans engagement, aussi simple à utiliser que personnalisable, forte d'un débit colossal de 1 Gb/s et surtout facturée 23 euros par mois sans évolution programmée de prix dans le temps.

Vouloir changer de forfait fibre, c’est rentrer dans la quête du meilleur rapport qualité-prix. Et de ce côté-là, RED by SFR caracole en tête avec le forfait fibre le plus intéressant du moment, aussi bien dans les services qu’il dispense que dans son prix. Proposé à 23 euros par mois, sans tarif qui double au bout d’un an ou deux, le forfait fibre sans engagement de RED bénéficie d’un excellent débit de 1 Gb/s. Cette offre a en plus l’avantage d’être entièrement modulable (on y revient) et de bénéficier d’une installation rapide. Sans oublier que toute nouvelle souscription avant le 20 juillet prochain permet d’obtenir un mois d’abonnement gratuit.

1 Gb/s : un forfait fibre sans plafond de débit

Lorsque l’on opte pour un nouveau forfait fibre, c’est bien souvent dans le but de profiter d’un meilleur débit que sur son abonnement actuel. Et ça, RED l’a bien compris puisque son offre Internet se concentre avant tout sur ce point-là, en proposant un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi.

S’appuyer sur le réseau fibre de RED by SFR permet ainsi de profiter d’un débit 50 fois supérieur à celui de l’ADSL classique. Surtout, le débit descendant n’est pas bridé à 300 ou 500 Mb/s, comme on le voit souvent sur d’autres offres fibre dans cette gamme de prix. On se retrouve donc face à un forfait fibre avec un débit pouvant culminer à 1 Gb/s avec un tarif contenu sous les 25 euros.

Vous trouverez difficilement moins cher passé un an d’abonnement

Car oui, l’autre point sur lequel s’est focalisé RED est le prix de son offre fibre. Celui-ci est fixé à 23 euros par mois et RED by SFR s’engage à ce qu’il ne double pas au bout de 12 ou 24 mois, comme c’est le cas pour les forfaits avec engagement. Nul besoin donc de repartir en quête du meilleur prix dans 1 ou 2 ans.

Un tarif qui ne gonflera pas non plus avec la location de la box Internet puisqu’elle est offerte tous les mois. Ainsi, que l’on souscrive pour 6 mois ou 6 ans, le forfait fibre de RED by SFR coûtera mensuellement 23 euros, et c’est tout.

Vous pouvez d’ailleurs faire le calcul pour savoir quelles économies vous pouvez réaliser sur votre abonnement fibre actuel en passant par notre outil de calcul d’économies de votre forfait fibre. Si votre abonnement actuel vous revient à 35,99 euros par mois, vous pouvez ainsi réaliser plus de 300 euros d’économies sur deux ans !

Une installation rapide

Elle est désormais bien loin l’époque où changer de forfait Internet était une corvée. RED by SFR s’occupe aujourd’hui de toutes les démarches pour résilier l’ancien contrat et activer automatiquement le nouvel abonnement. L’opérateur peut même amortir jusqu’à 100 euros de frais de résiliation.

Avant toute chose, il est nécessaire de vérifier son éligibilité à la fibre de RED by SFR. Heureusement, il s’agit là d’une tâche simple et rapide à accomplir. En effet, il suffit de se rendre sur le site de RED by SFR, d’ouvrir sur la page dédiée à l’offre fibre, puis de cliquer sur l’onglet « Testez votre éligibilité ». Là, il ne reste plus qu’à fournir son adresse ou son numéro de téléphone fixe pour que RED by SFR confirme ou non la possibilité d’un raccordement à la fibre.

Une fois que le rendez-vous est pris avec un technicien, les délais de livraison de la nouvelle box Internet et d’installation de la ligne n’excèdent pas une à deux semaines. Il est même possible de conserver son ancien numéro de ligne fixe. Il suffit de fournir son code RIO lors de la souscription au forfait fibre de RED by SFR. Sans oublier que l’installation de la nouvelle offre de fait sans la moindre interruption des services Internet.

Un forfait qui s’adapte aux besoins

Si l’énorme débit du forfait 1 Gb/s de RED by SFR ne suffit pas, il est possible d’ajouter une flopée d’options supplémentaires pour quelques euros de plus par mois. Des options sans engagement qui peuvent être désactivées à loisir et sans surcoût.

Il est ainsi possible d’ajouter :

l’accès au décodeur TV et à 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location de la box TV incluse) ;

; 2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en Algérie pour 7,50 euros supplémentaires par mois ;

; le bouquet Plus Sport (qui comprend RMC Sport et beIN Sports) pour 29 euros supplémentaires par mois.

En matière de rapport qualité-prix, RED by SFR prouve qu’il sait y faire avec ce forfait fibre sans engagement. Pouvoir bénéficier d’un débit qui culmine à 1 Gb/s, d’une telle liberté d’action en matière de personnalisation et surtout d’une installation rapide pour seulement 23 euros par mois, sans prix qui double au bout d’un, difficile de trouver mieux en ce moment, même en période de soldes.