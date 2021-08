Pour la rentrée l’iPhone XR reconditionné est offert gratuitement avec ce forfait 100 Go

Pour la rentrée, Cdiscount Mobile met le paquet en lançant l’un des deals les plus intéressants de l’année en matière de forfait mobile. L’opérateur virtuel offre ainsi un iPhone XR reconditionné en complément de son forfait 100 Go.

Un forfait mobile à un prix avantageux, c’est bien. Un forfait mobile avec un très bon smartphone offert, c’est mieux. Et quand c’est un iPhone, c’est encore mieux. Voilà la stratégie adoptée par Cdiscount Mobile pour tirer son épingle du jeu sur le marché hyperconcurrentiel des offres mobiles.

En complément de son forfait 100 Go ultra-complet à 19,99 euros par mois, Cdiscount Mobile offre gratuitement un iPhone XR reconditionné pour toute nouvelle souscription avant le 1er septembre prochain.

Outre son offre mobile 100 Go avec smartphone offert, Cdiscount Mobile lance une promotion sur son forfait 5 Go puisqu’il tombe à 1,99 euro par mois pendant un an, avant de repasser à 7,99 euros mensuels.

Pour bien comprendre l’offre Cdiscount 100 Go

Un iPhone fort d’un excellent rapport qualité-prix

L’iPhone XR est certes l’ancien smartphone abordable de la marque à la pomme mais il reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché en termes de rapport qualité-prix. Il faut dire que la rédaction lui a attribué la note de 9/10 lors de son test.

Il embarque une dalle LCD Liquid Retina de 6,1 pouces très bien calibrée, à tel point qu’il est quasiment impossible de faire la différence avec un écran OLED. Au dos se glisse un unique capteur photo de 12 mégapixels. Il compense son absence de polyvalence par des clichés d’une excellente qualité, comme c’est souvent le cas pour les iPhone.

Sous le capot, on trouve une puce A12 Bionic qui offre encore aujourd’hui d’excellentes performances aussi bien dans les usages classiques que dans les longues sessions de jeux en 3D. Surtout, il profite des dernières mises à jour d’iOS. Enfin, son autonomie culmine à deux jours avec une utilisation normale.

Dans quel état est l’iPhone XR reconditionné ?

Les appareils reconditionnés souffrent encore de nombreux a priori sur leur état. Pourtant, tout est une question de certification et bien souvent les smartphones de seconde main brillent comme au premier jour.

Les iPhone XR reconditionnés de Cdiscount Mobile sont dans un bon état, puisqu’il profite d’un niveau de certification B. Concrètement, ils fonctionnent parfaitement et ne montrent presque pas de signes d’un usage précédent. Seules quelques petites rayures peuvent être visibles à moins de 20 cm. Qui plus est, Cdiscount Mobile fournit une coque et un film de protection pour épargner d’éventuels dommages à l’iPhone XR.

Qu’offre le forfait Cdiscount Mobile ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le forfait 100 Go de CDiscount Mobile propose tout ce que l’on attend d’un bon forfait pour la rentrée. Tous les mois, vous avez accès à :

100 Go de data en 4G ;

un combo appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM ;

une enveloppe de 23 Go de data en roaming dans ces mêmes destinations.

Une telle quantité de données permet par exemple de partager sa connexion lors le tout sans se retrouver à sec avant la fin du mois.

Combien coûte le forfait CDiscount Mobile ?

Le forfait 100 Go CDiscount Mobile affiche un prix de 19,99 euros par mois. L’avantage est qu’il ne contient aucun remboursement différé de l’iPhone XR reconditionné dans son tarif. Pour bénéficier de l’iPhone XR reconditionné gratuitement, cela nécessite un engagement de 24 mois.

Un opérateur virtuel, c’est quoi ?

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel qui ne possède pas ses propres infrastructures réseau. Il doit s’appuyer sur celles des autres opérateurs pour fournir la couverture réseau à ses abonnés. Ici, c’est Bouygues Telecom qui se charge de cette mission.

Un réseau qui offre non seulement un très bon débit, mais qui se place comme “le meilleur réseau mobile en zone rurale” selon Ariase. CDiscount Mobile assure donc une excellente couverture réseau, où que vous soyez.

Une souscription simplifiée

CDiscount Mobile s’occupe de toutes les démarches concernant le transfert de la ligne. Il est possible de conserver son ancien numéro, en renseignant son code RIO lors de la souscription. Sinon, Cdiscount Mobile peut vous en fournir un nouveau.

Le changement d’opérateur et l’activation de la carte SIM se font sans interruption des services. Il faudra compter 10 euros supplémentaires sur la première facture pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe. La livraison n’excède pas plus d’une semaine.