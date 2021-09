Xiaomi Mi 11i et Mi 11 Lite : Bouygues Telecom casse les prix de ces deux smartphones 5G

Pour accompagner son forfait Sensation avec Avantages Smartphone, Bouygues Telecom propose régulièrement les meilleurs terminaux du moment à un prix d'achat dérisoire. Aujourd’hui, c’est par exemple les Xiaomi Mi 11i et Xiaomi Mi 11 Lite qu’il est possible d’acquérir à 1 € (+5 €/mois).

Les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone proposés par Bouygues Telecom permettent, contre un engagement de 24 mois, d’obtenir les smartphones les plus en vus du moment à des tarifs défiant toute concurrence. En cette période de rentrée, l’opérateur a décidé de miser sur Xiaomi en proposant deux modèles de la gamme Mi 11 à un euro seulement (+ 5 €/mois).

C’est tout d’abord le Xiaomi Mi 11i qui passe à 1 euro (+5 €/mois) en cumulant un abonnement 24 mois au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go et un coupon de réduction s’élevant à 70 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite est lui aussi disponible à 1 euro (+5 €/mois) grâce à un coupon de réduction de 50 euros et la souscription au forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go pendant 24 mois.

Xiaomi Mi 11i 5G : un smartphone puissant et équilibré

Sorti en avril dernier et noté 8/10 en nos colonnes, le Xiaomi Mi 11i se présente comme une version allégée du Mi 11. Pour l’occasion, le constructeur a revu son design, abandonnant au passage la dalle incurvée WQHD+ au profit d’un écran plat Super Amoled FHD+ de 6,67 pouces, qui propose un très agréable taux de rafraîchissement à 120 Hz. De quoi afficher des couleurs équilibrées, bénéficier d’excellents contrastes et profiter d’une fluidité de tous les instants.

Là où Xiaomi n’a pas fait de concession en revanche, c’est sur la configuration de son smartphone. Le châssis abrite toujours un Snapdragon 888 5G suppléé par 8 Go de RAM, ce qui est amplement suffisant pour lui permettre de surmonter toutes les tâches, y compris du jeu 3D, sans aucun problème.

Le Xiaomi Mi 11i se positionne aussi comme un photophone très efficace. Le bloc photo s’articule autour d’un capteur principal à 108 mégapixels, qui peut compter sur l’assistance d’un objectif macro et d’un grand angle, ce qui lui permet d’être polyvalent. Ces capteurs s’avèrent aussi bien calibrés, offrant des clichés aux couleurs fidèles à la réalité.

En optant pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go, vous pourrez obtenir le Xiaomi Mi 11i à 71 euros (+5 €/mois). Un coupon de remboursement de 70 euros vous permettra de faire baisser la facture à 1 euro (+5 €/mois) seulement.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G : design poids plume et performances

Si le Xiaomi Mi 11 Lite 5G se positionne à l’entrée de la gamme Mi 11, cela ne signifie pas pour autant qu’il démérite par rapport aux autres modèles. Comme cela a été souligné à l’occasion de notre test, Xiaomi a misé sur la légèreté pour cet appareil. En réduisant un peu les dimensions de son terminal et en optant pour une façade arrière en plastique de très belle facture, le Mi 11 Lite est un véritable poids plume.

À l’instar du Mi 11i, ce Mi 11 Lite 5G abandonne la dalle incurvée pour une dalle AMOLED plate de 6,55 pouces. Avec une luminosité particulièrement bien gérée, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’affichage sera excellent quelle que soit l’utilisation demandée.

Côté performance, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G repose sur un Snapdragon 780, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui lui permettent d’assurer dans tous les domaines, y compris le jeu 3D, à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands.

Pour obtenir le Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 1 euro (+5 €/mois), vous devrez souscrire à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 60 Go, et remplir le coupon de réduction de 50 euros proposé par Bouygues Telecom.

Tout savoir sur les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone

Les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone proposés par Bouygues possèdent de nombreux avantages qui leur permettent de se classer parmi les meilleurs du marché.

Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go

90 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 35 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations

Deuxième carte SIM internet offerte

Bouygues TV HD inclus (+ de 50 chaînes de TV en HD)

Tous les bonus Bouygues offerts (internet illimité le week-end, L’Équipe, Cafeyn)

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go est disponible pour 33,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros les 12 mois suivants. Si vous êtes déjà client Bbox, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 7 euros qui fera tomber ce tarif à 26,99 euros par mois les 12 premiers mois, puis 41,99 euros par mois l’année suivante.

Forfait Sensation Avantages Smartphone 60 Go

60 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 25 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations

Deuxième carte SIM internet offerte

Bouygues TV HD inclus (+ de 50 chaînes de TV en HD)

Tous les bonus Bouygues offerts (internet illimité le week-end, L’Équipe, Cafeyn)

En souscrivant au forfait Sensation 60 Go pendant 24 mois, vous paierez 28,99 euros par mois la première année, puis 34,99 euros par mois les 12 mois suivants. Une réduction de 7 euros sera appliquée sur ces tarifs si vous possédez un abonnement Bbox, ce qui vous permettra de ne payer que 21,99 euros par mois la première année, puis 36,99 euros pas mois jusqu’à la fin de votre abonnement.