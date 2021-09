Forfait mobile : Bouygues Telecom prolonge sa meilleure offre à 9,99 € par mois

Non content de proposer l'un des forfaits mobiles les plus intéressants du moment, Bouygues Telecom joue la carte des prolongations. L'opérateur prolonge l'offre sur son forfait 80 Go à 9,99 euros par mois seulement.

Depuis maintenant quelques mois, il est de plus en plus rare de trouver un forfait mobile généreux à moins de 10 euros par mois. Heureusement, la rentrée et le mois de septembre sont traditionnellement les périodes choisies par les opérateurs pour casser le prix de leurs forfaits.

C’est le cas de Bouygues Telecom, qui propose depuis maintenant plusieurs jours un forfait 80 Go à 9,99 euros par mois seulement. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin : cette promotion se termine le 22 septembre.

Un forfait mobile 80 Go qui va à l’essentiel

Pour obtenir un tarif si attractif sur son forfait mobile 80 Go, Bouygues Telecom n’a pas fait de concessions. L’opérateur s’est concentré sur l’essentiel afin de proposer un prix le plus serré possible. Ainsi, le forfait mobile B&You à 9,99 euros comprend tout ce que l’on attend d’une offre généreuse et attractive :

80 Go de données mobiles 4G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe

15 Go de données mobiles en Europe et depuis les DOM

Pour rappel, la consommation moyenne de données mobiles des Français s’élève à 10,2 Go par mois. Autrement dit, vous avez largement de quoi faire avec 80 Go de data : navigation sur internet, musique et série en streaming, messagerie instantanée, etc.

Enfin, ce forfait mobile est proposé sans engagement et sans augmentation de prix après un an.

Des options pour muscler son forfait

Pour personnaliser son forfait et le faire correspondre à vos besoins, Bouygues Telecom propose aussi une pléthore d’options. Vous pouvez les greffer à votre forfait moyennant une certaine somme, mais aussi les enlever à votre guise. Comme les forfaits B&You, ces options sont généralement proposées sans engagement et peuvent donc répondre à un besoin très ponctuel. En voici quelques-unes :

Internet illimité le weekend contre 5 euros par mois

Onoff : un deuxième numéro de téléphone contre 3 euros par mois

Deuxième carte SIM pour un accès à internet contre 2 euros par mois

Vous pouvez découvrir toutes les options Bouygues Telecom à cette adresse.

Comment changer de forfait mobile

Changer de forfait mobile ne prend que quelques minutes. Depuis maintenant quelques années, c’est le nouvel opérateur qui prend en charge les démarches à votre place. C’est-à-dire que ce dernier s’occupe de résilier votre ancien forfait, tout en permettant de conserver le même numéro de téléphone.

Pour profiter de la migration simplifiée d’un opérateur à l’autre, il suffit de fournir son numéro RIO lors de la souscription. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis votre smartphone. Une fois la souscription au nouveau forfait terminée, Bouygues Telecom vous préviendra du jour et de l’heure de la portabilité. C’est à ce moment précis que vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM.