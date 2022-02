Forfait mobile : Lebara dégaine un forfait prépayé 40 Go à petit prix

Saviez-vous qu’il est possible de profiter d’un très bon forfait mobile sans subir la contrainte d’un engagement par contrat ou d’un prix élevé ? Lebara lance en effet un forfait prépayé 40 Go facturé seulement 9,99 euros. Un forfait sans engagement puisqu’il ne nécessite même pas de fournir RIB.

Si les offres sans engagement se multiplient chez les acteurs des télécoms, Lebara va encore plus loin pour garantir la liberté de ses clients en misant sur des forfaits prépayés.

Et parmi la myriade d’offres abordables proposées par Lebara, le forfait mobile 40 Go à 9,99 euros se détache grâce à son rapport qualité-prix. D’autant plus que les cartes SIM sont fournies gratuitement et que Lebara Mobile offre 2 Go supplémentaires le premier mois pour les nouvelles souscriptions. Vous pouvez même profiter d’un système de parrainage allant jusqu’à 50 euros.

Qu’offre le forfait 40 Go de Lebara ?

Ne vous fiez pas à son statut de forfait prépayé, l’offre 40 Go de Lebara n’a rien à envier aux forfaits mobiles classiques. L’utilisateur profite tous les mois, en fonction du service choisi, d’une enveloppe de data 4G, ainsi que des appels et des SMS. Le tout en illimité ou non.

Dans le cas de l’offre 40 Go de Lebara, l’usager bénéficie d’une enveloppe qui lui permet de profiter confortablement du partage de connexion en cas de panne Internet, ainsi que de la navigation Web ou du contenu en streaming sur les différentes plateformes. Pendant 30 jours, vous pouvez regarder jusqu’à 62 heures de films et séries sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime.

Pour le reste, vous avez accès aux appels et SMS illimités en France. Les offres de Lebara s’appuient sur le réseau d’Orange. Celui-ci couvre 99 % de la population française tout en offrant un débit 4G culminant à 150 Mbit/s (ce qui est dix fois supérieur à l’ADSL).

Quelles différences entre un forfait sans engagement et un forfait prépayé ?

Les offres diffèrent sur la forme. Un forfait classique demande au minimum une attache par un contrat ainsi qu’un RIB. À cela peut s’ajouter un engagement sur une durée d’un ou deux ans.

Les forfaits prépayés, eux, ne requièrent aucun engagement, aucune donnée bancaire à fournir ni même de contrat à signer. Vous recevez une carte SIM dont le montant de données, d’heures d’appels et de SMS est défini en fonction du coût du forfait. La liberté est donc totale puisque vous décidez chaque mois de prolonger ou non votre forfait. Vous pouvez même changer d’offres en fonction de vos besoins.

Combien coûte le forfait 40 Go de Lebara ?

Loin des offres oscillant aux alentours de la vingtaine d’euros, le forfait 40 Go de Lebara est facturé 9,99 euros pour 30 jours. La production et l’envoi de la carte SIM sont gratuits, alors que la plupart des opérateurs facturent entre 5 et 10 euros ces services. L’expédition de la carte a lieu dans les 48 heures qui suivent la commande. Enfin, Lebara Mobile offre 2 Go supplémentaires le premier mois.

Lebara multiplie les solutions pour recharger rapidement votre forfait. À commencer par une application mobile, MyLebara (disponible sur iOS et Google Play Store) qui permet de suivre sa consommation à tout moment et de recharger son forfait sur la carte SIM qui a été envoyée. Vous pouvez aussi recharger ou changer d’offre depuis le site officiel de l’opérateur, ainsi que par SMS. Enfin Lebara est présent dans plus de 10 000 points de vente, tels que les bureaux de tabac, à travers le pays.

Parrainer vos proches pour des avantages

L’opérateur lance une opération de parrainage très avantageuse pour le parrain comme pour le filleul. Le premier bénéficie d’un bonus allant jusqu’à 50 euros s’il recommande Lebara Mobile à un ou plusieurs de ses proches.

Pour parrainer un proche, voici la démarche :

Connectez-vous sur le site de Lebara et cliquez sur la rubrique « Parrainage » ;

Connectez-vous avec vos identifiants Mylebara ;

Copiez et partagez le lien de parrainage avec vos proches.

Vous serez alors averti si l’un de vos proches a souscrit à un forfait via ce lien. Attention, il faut que vos proches utilisent un forfait Lebara pendant 3 mois minimum pour que le bonus vous soit versé.