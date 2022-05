100 Go pour 6,99 €/mois : difficile de trouver mieux que ce forfait mobile

Qui a dit que le prix des forfaits mobiles augmentait ? Sûrement pas Prixtel, qui vient de dégainer une très belle promotion sur son forfait Le grand. Un forfait flexible, dont le palier le plus bas propose 100 Go de data pour seulement 6,99 euros par mois.

Prixtel arrive en ce lundi matin avec une offre qui coche toutes les cases du forfait mobile parfait. Son forfait Le grand, qui propose au minimum 100 Go de data en 4G, vient de passer sous la barre des 7 euros par mois, pendant un an.

C’est actuellement la meilleure offre que l’on peut trouver à ce prix en termes de quantité de data. Les autres forfaits avec 100 Go de data se négocient actuellement autour des 10 euros par mois et ne passent que très rarement en dessous de cette barre symbolique.

Attention, la promotion sur ce forfait 100 Go à 6,99 euros n’est valable que pendant les deux prochains jours. Elle se termine très exactement demain soir, le 17 mai, à minuit.

Prixtel n’est pas un opérateur comme les autres. Son forfait Le grand est un forfait flexible. Si vous avez besoin d’avoir plus de data pendant un mois, c’est tout à fait possible. On vous explique comment ça marche.

Que contient le forfait Le grand de Prixtel ?

Le forfait Le grand contient tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait. À commencer par les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Ce qui est intéressant avec ce forfait, c’est qu’il est flexible. Le principe, c’est que chaque mois vous ne payez que les quantités de données que vous consommez, en fonction de vos usages et des paliers définis par Prixtel.

Concrètement, ce forfait Le grand dispose de trois paliers de prix, qui correspondent à un certain volume de data utilisé. Ainsi, si vous consommez :

jusqu’à 100 Go de données par mois, vous ne payez que 6,99 euros par mois ;

entre 100 et 120 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois ;

entre 120 et 140 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois. Et jamais plus.

Par exemple, si un mois vous avez consommé 115 Go de data, alors vous payerez 9,99 euros ce mois-ci. Mais le mois suivant, vous reviendrez automatiquement au premier palier si vous ne consommez que 50 Go de data. Enfin, vous ne pouvez pas dépasser le plafond de 140 Go de data par mois. Au-delà, le débit sera fortement restreint.

Il faut également noter que cette promotion sur le forfait Le grand est valable pendant un an uniquement. Passé 12 mois, Le grand retournera à son prix habituel, à savoir 12,99 euros par mois pour le premier palier, 15,99 euros par mois pour le deuxième palier et 18,99 euros par mois pour le troisième palier.

Enfin, une partie de cette enveloppe de data est disponible si vous partez en vacances à l’étranger. Prixtel permet d’en consommer 20 Go si vous restez au sein des frontières de l’Union européenne. Une enveloppe de roaming plus que suffisante pour utiliser Google Maps pendant 15 jours ou pour envoyer des photos de vos tongs sur la plage.

Dernier point avantageux de ce forfait, Le grand est sans engagement. Vous pouvez donc changer de forfait mobile à tout moment.

Le petit : un autre forfait de Prixtel a seulement 4,99 euros par mois avec 40 Go de data

Prixtel propose également une autre promotion très intéressante : son forfait mobile Le petit à seulement 4,99 euros par mois avec une enveloppe de data débutant à 40 Go. Comme Le grand, il se décline en trois paliers :

jusqu’à 40 Go de données pour 4,99 euros par mois (puis 9,99 € au bout d’un an) ;

entre 40 et 50 Go de données pour 7,99 euros par mois (puis 12,99 € au bout d’un an) ;

entre 50 et 60 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 14,99 € au bout d’un an).

Le géant : de 140 à 200 Go de data à partir de 9,99 euros / mois

Enfin, le plus gros forfait de Prixtel, le géant, bénéficie aussi d’une belle promotion. Voici ses différents paliers :

jusqu’à 140 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

entre 140 et 170 Go de données pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an) ;

jusqu’à 200 Go de données pour 15,99 euros par mois (puis 21,99 € au bout d’un an).

Comme pour le forfait mobile Le grand, les tarifs des forfaits Le petit et Le géant sont en promotion jusqu’à demain soir minuit dernier délai.