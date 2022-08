Sans engagement et empli de gigas : découvrez le forfait mobile B&You 100 Go en promotion

La rentrée approche, et les opérateurs mobiles reprennent du service pour faire baisser le prix de leur forfait. C’est par exemple le cas de B&You qui propose actuellement son offre 100 Go à 14,99 euros par mois, le tout sans engagement.

Si vous souhaitez changer de forfait, la rentrée est une période idéale. Les opérateurs proposent en effet de nombreuses offres toutes plus intéressantes les unes que les autres, et ce, quel que soit votre besoin. Envie de dépenser moins chaque mois ? D’augmenter votre enveloppe de data ? Il y a fort à parier que vous trouviez chaussure à votre pied.

Chez B&You par exemple. En ce moment, et jusqu’au 28 août, l’opérateur vous propose de découvrir ses principaux forfaits à prix réduit. C’est le cas du forfait sans engagement 100 Go qui est actuellement disponible au tarif de 14,99 euros par mois.

Le forfait B&You 80 Go en bref

En ce moment, et jusqu’au 28 août, B&You vous propose de découvrir son forfait 100 Go, sans engagement, à un tarif pour le moins intéressant : 14,99 euros par mois. Une excellente affaire lorsque l’on connaît la qualité des prestations offertes par l’opérateur.

En souscrivant cette offre, vous bénéficiez bien évidemment des appels, SMS et MMS en illimité, mais aussi et surtout d’une enveloppe de data garnie de 100 Go. De quoi satisfaire tous vos besoins, y compris si vous consommez beaucoup de vidéos sur les différentes plateformes de SVoD.

Opter pour B&You, c’est aussi faire le choix du réseau Bouygues Telecom qui compte actuellement parmi les meilleurs du marché. Les données récoltées par l’ARCEP nous apprennent ainsi que le réseau 4G de l’opérateur couvre près de 93 % du territoire français, et surtout, 99 % de la population.

En résumé, voilà ce que propose le forfait B&You 100 Go à 14,99 euros par mois :

100 Go d’internet en 4G, dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM vers la France ;

14,99 euros par mois, sans engagement.

Comment souscrire au forfait B&You 100 Go à 14,99 euros ?

Si la souscription à un nouveau forfait était encore un calvaire, il y a de cela quelques années, c’est désormais un acte extrêmement simple. En effet, c’est maintenant votre nouvel opérateur qui se charge de toutes les démarches.

B&You ne fait pas exception à la règle puisqu’il vous suffit, au moment de souscrire au forfait 100 Go, de sélectionner l’option “Je conserve mon numéro” pour que l’opérateur résilie votre forfait auprès de votre ancien opérateur, et ouvre votre nouvelle ligne.

Seule action requise de votre part : fournir votre numéro RIO. Un indicatif qui peut être obtenu aisément en appelant le 3179 depuis votre smartphone. Restent 10 euros à régler immédiatement afin de couvrir les frais relatifs à votre nouvelle carte SIM et le tour sera joué.

Quelles sont les options proposées par B&You ?

Si vous souhaitez personnaliser votre forfait, B&You vous propose de nombreuses options dans son catalogue. De quoi profiter de nouveaux services complémentaires, mais aussi d’accéder à certaines plateformes de divertissement.

Pour 6 euros par mois, vous pouvez par exemple souscrire à la TV illimitée de Bouygues Telecom et profiter de plus de 70 chaînes sans que cela soit décompté de votre enveloppe de data. Amateurs de sports, vous pouvez profiter des services de beIN Sports pour 14,99 euros par mois ou au journal L’Équipe pour 9,99 euros par mois.

Si vous souhaitez protéger vos appareils des menaces extérieures (jusqu’à 5), vous pouvez aussi opter pour un abonnement Norton à 5 euros par mois. Il existe aussi une option 5G facturée 3 euros par mois si jamais vous souhaitez bénéficier d’une meilleure connexion au quotidien (à condition d’avoir un appareil compatible).

Découvrez les autres forfaits sans engagements proposés par B&You

En sus du forfait sans engagement 100 Go, B&You vous propose aussi de découvrir deux autres forfaits en promotion.

Le premier va à l’essentiel et se destine à tous ceux qui n’ont pas de gros besoin en data puisqu’il ne propose qu’une enveloppe de 1 Go en plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Son atout majeur ? Son prix, puisqu’il ne vous coûtera que 4,99 euros par mois.

Le second se destine pour sa part aux gros consommateurs de data, que ce soit pour jouer ou visionner des vidéos en ligne. Avec 200 Go de data par mois, vous aurez en effet de quoi faire. Il est actuellement proposé au tarif de 19,99 euros par mois.