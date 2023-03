Le nouvel iPhone 14 jaune est disponible chez RED avec une offre avantageuse

Le printemps pointe le bout de son nez, et cela se voit au nouveau coloris de l'iPhone 14. Apple propose depuis peu son nouveau smartphone phare dans un bel écrin jaune, que vous pouvez déjà obtenir à un tarif avantageux chez RED by SFR.

Et s’il ne manquait finalement qu’une nouvelle couleur à l’iPhone 14 pour vous faire craquer ? Apple vient de sortir un tout nouveau coloris jaune très ensoleillé pour son nouveau smartphone.

Pour accompagner sa sortie, RED by SFR fait d’ores et déjà baisser son prix en le proposant à 879 euros avec un généreux forfait de 200 Go, sans engagement. Si vous désirez conserver votre forfait actuel, son tarif reste avantageux puisqu’il est affiché à 949 euros (contre 1 019 euros directement depuis le site du constructeur).

iPhone 14 : iOS 16 au meilleur de sa forme et une autonomie au poil

Les deux grandes forces de ce nouvel iPhone 14 résident sans aucun doute dans son autonomie et son expérience utilisateur permise par la présence d’iOS 16.

Pour la nouvelle mouture de son système d’exploitation, Apple a particulièrement soigné son interface et sa navigation. Parmi les nouveautés, on retrouve une barre de notification plus accessible, située en bas de l’écran, et qui tombe parfaitement sous le pouce. Mieux, Apple permet enfin l’ajout de widgets sur l’écran de verrouillage. De quoi profiter d’un iPhone unique, différent de celui de son voisin. Reste qu’iOS propose une fluidité remarquable, notamment grâce au soin apporté aux animations.

Cette fluidité est assurée par la puce maison d’Apple, l’A15 Bionic, l’une des dernières et des plus puissantes de la firme de Cupertino. Ses performances en termes d’endurance ne sont également pas en reste puisque, lors du test de la rédaction, le smartphone a tenu pas loin de 48 heures loin d’une prise avant de rendre les armes.

Côté écran, Apple gratifie son iPhone 14 d’une très belle dalle Oled Retina XDR de 6,1 pouces. Comme souvent chez la marque à la pomme, sa calibration est exemplaire, vous permettant de tirer les meilleurs des contenus que vous visionnez sur celui-ci.

Sur ce modèle, on profite par ailleurs d’un bon module photo made in Apple. Le capteur principal de 12 mégapixels est épaulé par une seconde caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. L’iPhone 14 bénéficie d’une large palette de modes de prises de vues qui rendent les clichés et vidéos plus originaux. On pense notamment au mode portrait avec effet bokeh personnalisable ou le mode cinématique.

L’iPhone 14 est également compatible avec la norme réseau 5G, l’occasion de profiter de la meilleure connectivité possible, pour peu que vous disposiez du bon forfait.

Une offre sans engagement pour un iPhone 14 à prix réduit

Ça tombe bien, en ce moment, le très bon iPhone 14 jaune est proposé par RED by SFR à 879 euros avec un généreux forfait de 200 Go sans engagement à 15,99 euros par mois (18,99 euros par mois avec la 5G). Pour ce prix, vous profitez de :

200 Go de data en France métropolitaine dont 24 Go par mois d’internet utilisables depuis l’Union européenne/DOM ;

en France métropolitaine dont 24 Go par mois d’internet utilisables depuis l’Union européenne/DOM ; appels illimités 7 jours/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ;

vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ; SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine ;

vers tous les opérateurs en France métropolitaine ; appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

Si vous ne souhaitez pas changer de forfait, l’iPhone 14 reste en promotion à 949 euros, soit 50 euros de moins que son prix initial. Une belle occasion de changer votre iPhone vieillissant ou, pourquoi pas, de tester l’univers Apple. D’autant que celui-ci offre une grande longévité à ses produits, grâce à une généreuse politique de mise à jour.