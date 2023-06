Moins de 5 euros pour ce forfait mobile : l’offre parfaite pour les petits budgets

Plutôt que de gonfler la facture avec une enveloppe de données superflue, Syma fait le choix de proposer l’essentiel au juste prix. Résultat : son forfait 10 Go affiche un petit prix de seulement 4,99 euros par mois.

Alors que la tendance du marché est à la surenchère en matière de données mobiles, les prix continuent de grimper. Syma pense avant tout au pouvoir d’achat de ses utilisateurs. Le MVNO lance ainsi Le Quatre, un forfait mobile sans engagement de 10 Go, pour 4,99 euros par mois.

Une offre idéale pour celles et ceux qui veulent naviguer sur le web tous les mois depuis leur smartphone sans dépenser une fortune dans un forfait qu’ils n’utilisent jamais entièrement.

Qu’apporte le forfait 10 Go de Syma ?

Pour son forfait 10 Go, Syma ne s’embarrasse d’aucune fioriture inutile. L’opérateur livre chaque mois 10 Go de données 4G. Une enveloppe suffisante pour assurer la navigation web au quotidien en toute tranquillité ou regarder une saison de sa série préférée tous les mois.

Mieux, Syma s’appuie sur le réseau 4G de SFR. Pas moins de 99 % de la population française est couverte, avec un débit maximum de 500 Mbit/s.

Le forfait 10 Go de Syma donne également accès :

aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

à 5 Go de données à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait 10 Go de Syma ?

Le forfait 10 Go de Syma affiche un tarif mensuel de 4,99 euros, ce qui en fait l’une des offres les plus abordables du moment sur ce segment.

Mieux, ce forfait est sans engagement, ce qui laisse plus de souplesse quant à la gestion de son abonnement.

Y a-t-il des options sur le forfait 10 Go de Syma ?

Pour maintenir un petit prix, Le Quatre fait peu de concessions. Elles concernent surtout les appels vers l’international. Cependant, il est parfaitement possible d’ajouter des options supplémentaires tous les mois, pour quelques euros de plus.

On trouve notamment :

les appels internationaux depuis la France pour 10 euros par mois ;

5 Go ou 10 Go de données supplémentaires pour 5 ou 10 euros par mois ;

les appels et SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine et 5 Go de data supplémentaires aux États-Unis pour 10 euros.

Quelles sont les autres offres de Syma ?

Outre son forfait 10 Go, Syma propose trois autres forfaits : Le Sept, Le Neuf et Le Dix-Neuf.

Le Sept comporte les mêmes services que Le Quatre, à ceci près que son enveloppe de données culmine à 40 Go (8 Go à l’international). Il est facturé 7,99 euros mensuels.

Le Neuf, lui, va plus loin dans sa prestation. Il donne accès à 100 Go de données par mois, dont 10 Go utilisable en itinérance en UE et dans les DOM. Surtout, il permet à l’abonné d’appeler les numéros fixes de 100 destinations différentes à l’international, ainsi que les mobiles européens. Et ce pour un prix calé à 9,99 euros par mois.

Enfin, Le Dix-Neuf se place comme l’offre haut de gamme du catalogue de Syma. Pas moins de 210 Go de données mobiles sont mises à disposition des usagers tous les mois. Il est d’ailleurs possible d’en utiliser 25 Go au sein de l’UE et des DOM. En plus de proposer toutes les options des autres forfaits, Le Dix-Neuf a l’avantage de s’appuyer sur le réseau 5G. Une offre idéale pour les gros consommateurs de data.

Comment souscrire le forfait 10 Go de Syma ?

Pour bénéficier du forfait 10 Go de Syma, il suffit de se rendre sur son site. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation. De même, il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO.

Le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.