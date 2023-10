Contrairement à Halloween, le prix de ce forfait mobile n’est pas effrayant

Cet automne, RED frappe fort avec un nouveau forfait mobile sans engagement particulièrement abordable. Une offre qui met à disposition 100 Go de données pour moins de 15 euros.

En octobre, la réception de votre facture mobile ne doit pas être plus effrayante que la soirée d’Halloween. Pour ne pas se faire un sang d’encre à la fin du mois, RED lance un forfait très accessible, mais tout de même généreux.

L’opérateur propose ainsi une offre mobile 100 Go facturée 13,99 euros par mois. Un tarif qui en fait l’un des forfaits les plus avantageux du moment, d’autant plus lorsque l’on sait qu’il est sans engagement.

Un forfait bien pensé

Bon rapport qualité-prix ne signifie pas forfait mobile au rabais. RED le prouve en garantissant l’accès à 100 Go de données mobiles tous les mois. Une enveloppe qui représente plus de sept fois la consommation mensuelle moyenne de data en France.

Autant dire que l’écoute de musique en streaming ou la navigation web soutenue ne rendront pas ce forfait obsolète au bout de 15 jours. De même, il est possible de regarder jusqu’à 125 heures de contenus en streaming, soit l’équivalent de 12 saisons d’une série.

RED s’appuie sur les infrastructures réseaux de SFR. Cela lui permet de bénéficier d’un très solide réseau 4G. Il couvre 99 % de la population en France métropolitaine. Le forfait 100 Go de RED peut aussi se tourner vers un réseau 5G, à condition de souscrire à l’option pour 3 euros supplémentaires par mois.

L’offre RED 100 Go permet aussi les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France et l’Europe. Enfin, lors d’un voyage dans un pays européen, il est possible d’utiliser jusqu’à 19 Go de données mobiles en itinérance.

Un tarif loin d’être exorbitant

RED réussit à se démarquer de ses principaux concurrents en ne faisant pas s’envoler la facture de son forfait 100 Go. En effet, l’offre RED est proposée à 13,99 euros par mois.

Mieux, ce forfait à petit prix est sans engagement. Aucune contrainte donc au niveau de la durée de souscription.

Comment souscrire le forfait RED ?

Plus besoin de s’infliger de longues démarches de résiliation pour changer de forfait. Toutes ces tâches sont prises en charge par RED. Il est bien entendu possible de conserver son numéro de téléphone, en renseignant son identifiant RIO (en composant le 3179) lors de la souscription.

Lors de la commande, il faut s’acquitter d’un unique montant de 10 euros pour couvrir le coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.