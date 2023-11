Plutôt Fortnite ou Netflix ? Découvrez quel forfait à moins de 10 euros vous correspond le mieux.

Avec le sept et le neuf, Syma frappe fort et ne propose pas un, mais deux généreux forfaits sans engagement à moins de 10 euros. Le premier offre 20 Go et le second 60 Go. De quoi répondre à tous les besoins sans vider son compte en banque.

Que celui qui n’a jamais hésité de longues minutes sur la quantité de données à privilégier en changeant de forfait nous jette la première pierre. Vaut-il mieux choisir un petit nombre de Go ou une enveloppe plus généreuse ? En réalité, tout dépend de vos usages. Ça tombe bien, car Syma a non pas un, mais deux forfaits adaptés à tous, et ce à moins de 10 euros. Découvrez lequel correspond le mieux à votre profil.

Le sept : un petit forfait parfait pour les économes en Go

On ne le rappelle jamais assez, mais la plupart des gens ne consomment, selon les données de l’ARCEP, que 13,4 Go de données en 4G sur un mois. Avec un forfait de 20 Go, vous êtes donc largement au-dessus de cette consommation. Vous aurez de quoi profiter d’en moyenne six heures de visionnage vidéo en HD via une plateforme de streaming et presque 280 heures de vidéo HD sur YouTube. C’est aussi 2500 heures passées à jouer à Fortnite (soit un peu plus de 100 jours d’affilée). En somme, sauf si vous passez votre mois sur votre réseau 4G, le forfait 20 Go de Syma devrait amplement suffire à combler tous vos besoins. Pour 7,99 euros par mois, en plus de ses 20 Go de données, le forfait de Syma propose :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM ;

8 Go depuis l’Union européenne et DOM (consommation décomptée de l’enveloppe globale) ;

les appels depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et les mobiles européens inclus.

Le neuf : parfait pour les déplacements fréquents

Avec une enveloppe de données trois fois plus généreuse que le sept, le neuf est un forfait pensé pour ceux qui ont besoin d’avoir accès à la 4G tout au long de leur journée. Que vous soyez sur la route, connecté à votre GPS, ou que vous travailliez en utilisant le partage de connexion, ce forfait intégrant 60 Go de données en 4G devrait couvrir tous vos besoins. Au besoin, le neuf peut également s’adapter : pour trois euros de plus par mois, votre forfait devient compatible 5G. En plus de sa généreuse enveloppe, ce forfait propose par ailleurs :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM ;

10 Go depuis l’Union européenne et DOM (consommation décomptée de l’enveloppe globale) ;

les appels depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et les mobiles européens inclus.

Les meilleurs Forfaits Mobile à moins de 10 euros chez Syma Mobile Syma Telecom

Le Neuf 9,99€ Découvrir Syma Telecom

Le Sept 7,99€ Découvrir Tous les forfaits mobiles pas chers

Besoin d’encore plus de Go ? Il y a aussi ce qu’il faut chez Syma

Si votre usage mobile est encore plus important et qu’il vous faut a minima 100 Go de données par mois, Syma propose trois autres forfaits : le onze avec 100 Go de données en 4G, le treize (120 Go de datas) et le dix-neuf (250 Go de données) qui, eux, sont compatibles 5G. Les trois forfaits proposent respectivement 12, 14 et 25 Go de données à l’étranger. Le reste des options est identique à tous les autres forfaits.

Un forfait modulable et une souscription en un clin d’œil

L’opérateur propose par ailleurs quelques options supplémentaires pour personnaliser votre forfait à l’envi. Enveloppe de données supplémentaires en Go, plus de destinations comprises dans votre forfait lorsque vous souhaitez passer des appels depuis ou vers l’étranger, il est ainsi possible de concevoir son forfait à la carte pour qu’il corresponde parfaitement à votre mode de vie.

Une fois votre choix fait, il vous suffit de valider votre panier et de communiquer votre numéro RIO en appelant le 3179 pour conserver la portabilité de votre ancien numéro mobile. Il vous suffit enfin de choisir à quelle date vous souhaitez passer chez Syma, à régler les frais d’activation de la ligne et d’attendre l’arrivée en quelques jours ouvrés de votre nouvelle carte SIM. Et c’est tout.