Test Roccat Vulcan II Mini : le clavier 65 % selon Roccat

Le Roccat Vulcan II Mini est un bon clavier gamer, cela ne fait aucun doute. Il propose un design simple et soigné enjolivé par l’éclairage RGB particulièrement mis en avant. Ces keycaps plates et les interrupteurs translucides font toujours leur petit effet.



Malgré son format 65 %, il dispose de nombreuses fonctionnalités grâce au pilote Swarm et aux différentes touches de raccourci. La fonctionnalité « Dual LED » revêt toutefois selon nous du gadget et ne change pas réellement notre expérience en utilisation quotidienne.



Les performances sont très correctes, mais on peine encore à s’habituer aux touches plates et saillantes ainsi qu’à la hauteur du clavier qui nécessite l’utilisation d’un repose-poignet, qui n’est pas fourni. Proposé à 150 euros et ne disposant pas d’une liaison sans-fil, le Vulcan II Mini fait moins bien que nombre de ses concurrents.