- Réduire Déballage

Fonctionnement

Design

Usage

Conclusion

Commentaires

Les caméras de sécurité deviennent de plus en plus abordables, peut-être un peu trop abordables même. Alfawise par exemple, un constructeur chinois, propose sa WiFi Smart Camera pour moins de 30 euros. Que peut-on attendre pour ce petit prix ?

Alfawise est une marque de Gearbest, un e-commerçant chinois qui attire avec des prix attractifs. Ses produits ne dérogent évidemment pas à la règle avec la caméra de sécurité Alfawise Wifi Smart Camera vendue à moins de 30 euros sur son site Internet. Sur le papier, elle offre — à quelques exceptions près — les mêmes fonctionnalités que ses concurrentes, mais qu’en est-il à l’usage au quotidien ? Retrouvez nos impressions de la caméra abordable.

Un unboxing très rapide

Pour commencer, l’Alfawise WiFi Smart Camera n’est pas officiellement disponible en France, la marque chinoise distribue ses produits uniquement via Gearbest. Il est donc indispensable de passer par le biais de l’importation pour l’obtenir.

Le contenu de la boîte n’est d’ailleurs pas très fourni, mais rien d’alarmant pour le prix. On y trouve :

la caméra

un câble micro USB (1 mètre)

une applique pour l’accrocher au mur

une notice d’installation, mais dans la langue de Shakespeare

Vous l’avez sûrement remarqué, il n’y a pas de prise. On peut donc facilement brancher la caméra à sa box Internet, par exemple. Cependant, la courte longueur du câble micro USB semble compromettre l’utilité de l’applique murale incluse dans la boîte. Si vous souhaitez réellement accrocher la caméra au mur (ou au plafond), il faudra alors acheter un câble plus long.

Comment ça marche ?

Si vous n’êtes pas un habitué des caméras de sécurité, ou si vous ne comprenez rien à l’anglais, nous allons vous expliquer les étapes l’installation pour l’Alfawise WiFi Smart Camera. Tout d’abord, il faut la brancher. Elle s’active en retournant sa tête, puis parle en demandant de se connecter au réseau. Pour cela, il faut télécharger l’application ICSee disponible sur iOS et Android.

Une fois l’application téléchargée, il faut se créer un compte. Quelques étapes plus tard, vous êtes sur une page vide puisqu’il n’y a encore aucune caméra à configurer sur votre réseau. Appuyez sur le signe « + » en haut à droite et choisissez « Ajouter ma caméra (recommandé) ». Vous devrez renseigner les informations de votre Wi-Fi, à savoir l’identifiant et le mot de passe. Notez toutefois que le mot de passe ne doit pas dépasser 31 caractères. Je me suis donc retrouvé à changer le mot de passe de ma box Internet juste pour l’installer… Ceci étant dit, vous arrivez ensuite à l’étape de la recherche de la caméra dans votre réseau. Appuyez alors sur l’icône en haut à droite pour obtenir le QR code de votre Wi-Fi. Voici l’étape la plus casse-tête : montre le QR code de votre smartphone à la caméra pour qu’elle se connecte. Nous vous recommandons d’être dans un environnement extrêmement bien éclairé et de monter à fond la luminosité de votre portable. Il faut disposer l’écran du smartphone à 20-30 cm et ne pas bouger pendant environ 10 secondes.

Quand c’est fait, il faudra patienter un peu, puis la caméra affirmera d’elle-même qu’elle est bien connectée au réseau et prête à l’emploi.

Presque aussi mignon qu’un BB-8

Le design est assez mignon. L’Alfawise WiFi Smart Camera possède une silhouette arrondie qui peut légèrement faire penser à un célèbre droïde appartenant à une galaxie lointaine, très lointaine. Elle est en revanche loin de passer inaperçue dans un décor avec sa couleur blanche. Tout le monde verra que vous avez une caméra chez vous.

Sa tête rotative peut couvrir 360 degrés à l’horizontale et 90 degrés à la verticale. On retrouve d’ailleurs un haut-parleur équipé d’un micro sur le côté droit de sa tête, ce qui sera utile pour entendre ce qu’il se passe chez vous ou pour parler avec ceux qui se trouvent chez vous, par exemple. Sur le dessus, on retrouve un port microSD pour enregistrer les vidéos, ce qui est bien. Cependant, force est de constater que les finitions sont bâclées quand la carte dépasse autant de l’appareil…

Au dos, on trouve enfin un port micro USB pour l’alimenter, mais aussi un port Ethernet, ce qui est idéal pour améliorer votre connexion si votre Wi-Fi n’est pas top.

À l’usage, ça donne quoi ?

La caméra d’Alfawise fournit évidemment quelques services pour son petit prix. Tout d’abord, elle filme en HD et en Full HD à 30 fps, avec la possibilité d’enregistrer directement sur la microSD ou manuellement depuis son smartphone via l’application. En effet, depuis n’importe où (du moment que vous avez accès à Internet), vous pouvez visualiser ce qu’il se passe chez vous, pivoter la caméra, enregistrer des vidéos et prendre des photos, ou encore activer le son et le micro pour parler avec les membres de votre famille, par exemple. Une solution de stockage sur le cloud est également disponible, mais payante, donc peu d’intérêt. L’application vous laisse toutefois utiliser gratuitement ses services pendant un mois, si vous le désirez.

La qualité de l’image est correcte, sauf avec de la lumière artificielle et pendant les mouvements, notamment ceux de la caméra lorsque « Auto Track Switch » est activée. Cette fonctionnalité permet de détecter la présence d’un humain et de suivre ses mouvements dans la pièce. Sur le papier, ça fonctionne. Dans les faits, la caméra a tendance à se perdre lorsque le sujet n’est plus dans son champ de vision et se retrouve, parfois, à fixer le plafond. La qualité de l’image en mode infrarouge (de nuit) est en revanche très surprenante, pour le prix.

On retrouve également d’autres fonctionnalités via l’application ICSee, mais celle-ci est tellement mal traduite qu’il est dur de savoir quoi est quoi. Dans les paramètres d’alerte, on retrouve alors des noms comme « Cordon » ou « Mostrar rastros ». Ce dernier est de l’espagnol et veut dire montrer des traces, mais aucune différence n’a été identifiée après son activation. Heureusement, les fonctions basiques sont là avec la planification des horaires d’alerte et la réception de photos ou vidéos prises à certains moments de la journée. Point négatif : on les reçoit dans un dossier nommé « temp-images » qui n’est pas très facile d’accès depuis le dossier Photos.

N’espérez d’ailleurs pas retrouver une compatibilité avec Google Assistant, Alexa ou Siri. La caméra d’Alfawise se contente de filmer tant bien que mal ce qui se passe chez vous, et c’est déjà bien.

Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 30 € ?

Si c’est votre première expérience avec une caméra de sécurité, vous allez peut-être — voire sûrement — regretter votre achat. L’installation n’est pas forcément facile pour les novices et le manuel n’est pas d’une grande aide si vous ne parlez pas anglais. L’application est quant à elle mal traduite, d’autant plus que la véritable utilité de certaines fonctionnalités est encore à prouver. Bref, c’est une caméra basique qui fera le lien entre votre smartphone/tablette et chez vous, mais sans plus.

Si vous voulez vraiment investir dans une caméra de sécurité abordable, nous préférons vous conseiller la Xiaomi Mi Home Security Camera 360° vendue une dizaine d’euros de plus.