La Tesla Model 3 change, Netflix Gaming débarque en France et le widget Google Maps avec Material You – L’essentiel de l’actu de la semaine

La Tesla Model 3 prend du galon

Ne l’appelez plus Tesla Model 3 Standard Range Plus (SR+), mais Model 3 tout court. La version la plus abordable du catalogue ne change pas seulement de nom, mais aussi de batterie. Elle accueille désormais un accumulateur de 60 kWh (contre 55 kWh auparavant) lui conférant une autonomie de 491 kilomètres (au lieu de 448 km)… sans aucune augmentation de prix.

Bonjour Netflix Gaming

Après un lancement en Pologne, Espagne et Italie cet été, Netflix Gaming fait ses grands débuts en France sous le nom de Netflix Jeux. C’est ici un lancement en douceur au regard de l’offre déployée : « seulement » cinq jeux mobiles sont disponibles pour les abonnés à la plateforme. Quels sont les titres proposés ? Comment en profiter ? Combien ça coûte ? On vous résume tout ça.

Google Maps : activez le nouveau widget au look Material You

Belle nouvelle : le nouveau widget de Google Maps imaginé à partir de Material You s’invite sur nos smartphones. Et pas seulement sur les téléphones tournant sous Android 12. Le widget en question peut être redimensionné selon vos envies, pour afficher tout un tas de raccourcis (domicile, travail, restaurants, boulangerie, etc.) ou pour au contraire se faire plus discret.

La pénurie des composants expliquée en vidéo

