Netflix Gaming arrive en France : jeux, fonctionnement et prix

Après un lancement en Pologne, Espagne et Italie cet été, le service Netflix Jeux arrive en France. À compter de ce mardi, la plateforme va déployer son offre gaming avec cinq titres qui seront accessibles depuis l’application sur Android. Le tout sans surcoût. La première véritable incursion de Netflix dans le jeu vidéo se confirme en France et ailleurs.

Si vous avez envié les abonnés polonais, italiens ou espagnols qui furent les premiers à pouvoir en profiter l’été dernier, bonne nouvelle : Netflix Gaming (Netflix Jeux en français) arrive en France.

Pour le moment, l’offre est assez restreinte avec cinq jeux dans un premier temps. Mais Netflix assure vouloir « constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous« . L’information avait fuité dès cet été et l’offre était plutôt attendue en disponibilité globale début 2022. Ce sera finalement beaucoup plus rapide que prévu.

À compter de ce mardi, la plateforme va commencer à déployer son offre d’accès à des jeux mobiles pour ses abonnés, a-t-on appris auprès de Netflix. Une première tentative de diversifier son offre avec du contenu pour tous publics et des jeux surtout sans prétention.

Malgré le recrutement de Mike Verdu (ex-Electronic Arts et Facebook) à l’été, Netflix n’a visiblement pas l’intention de s’imposer comme un nouvel acteur du jeu vidéo, mais davantage comme une plateforme polyvalente qui va vous faire rester encore plus longtemps chez elle en proposant de l’occupation pour chaque moment de la journée. En tout cas, ce nouveau service se veut néanmoins « le début pour nous d’une grande expérience de jeu« .

Comment profiter de Netflix Jeux ?

Il faut évidemment être abonné à Netflix et avoir recours à un smartphone ou une tablette sous Android. Les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad devront encore patienter, tout comme les utilisateurs de PC Windows ou Mac. Il suffit de lancer son application Netflix et un nouvel espace Netflix Jeux va faire son apparition. C’est là que vous trouverez les jeux disponibles.

Si vous êtes sur smartphone, tout se déroule dans l’espace Jeux. Si vous êtes sur tablette, vous pouvez également sélectionner des jeux dans le menu déroulant Catégories.

Choisissez le jeu que vous voulez et cliquez dessus, vous êtes alors renvoyé vers le Play Store de Google pour télécharger les jeux. Car on ne parle pas de cloud gaming ici ou même de streaming, mais bel et bien de téléchargement. Il faudra de la place sur votre appareil mobile (mais pas grand-chose tout de même). Mauvaise nouvelle si vous n’êtes pas abonné au service de streaming : vous ne pourrez pas jouer les petits malins et télécharger les jeux, exception faite de Stranger Things 3 : Le jeu déjà disponible.

Les jeux sont accessibles depuis tous les profils d’un même compte et il est possible de jouer sur plusieurs appareils mobiles. Un message apparaîtra si vous atteignez la limite d’appareils autorisés. Il suffira alors d’en désactiver un depuis le site Netflix.com pour prendre la main et ajouter un nouvel appareil.

Le déploiement commence dès ce mardi soir.

Quels sont les jeux disponibles ?

Si la version test de Netflix Gaming n’avait proposé que deux titres, ce sont cinq jeux qui sont disponibles en France. « Cinq premiers jeux« , comme le précise l’entreprise qui entend bien enrichir son catalogue dans les prochains mois si l’engouement se précise. Interrogé sur le sujet, Netflix nous a confié travailler avec de nombreux studios de par le monde et notamment les Français de Gameloft pour de futurs titres. L’entreprise a déjà fait tomber le studio Night School Studio (Oxenfree, Afterparty, Next Stop Nowhere) dans son escarcelle pour doper son offre.

En attendant, il faudra s’en remettre à des jeux plus casual, destiné à un public « plus familial », nous explique-t-on. Pas de FPS en vue ou de jeux AAA, ici, la licence maison à succès a été privilégiée avec Stranger Things : 1984 ou encore Stranger Things 3 : Le Jeu. Le premier propose un retour en 1984 dans un jeu d’action-aventure dans des endroits célèbres d’Hawkins. Suivez Hopper et les enfants dans le monde à l’envers dans ce jeu délicieusement rétro où vous devrez résoudre des énigmes en vous appuyant sur les forces de chacun et leurs armes.

Le second est un beat ’em up tiré de la saison 3 de la série : il est disponible sur consoles, PC et mobiles à sa sortie depuis 2019. Il joue la carte du pixel 16 bits en vue aérienne. Vous pouvez y incarner l’un des 12 personnages de la série (Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy, Steve, Erica). Vous pouvez choisir de jouer en solo ou en coopératif local.

Stranger Things 3 : Le jeu // Source : Netflix Stranger Things 1984 // Source : Netflix

Des jeux plus accessibles comme Shooting Hoops (un jeu d’adresse mêlant basket et fléchettes pour bien viser), Card Blast (jeu de poker revisité façon casse-tête, en solo ou multi) et Teeter Up (jeu jouant sur la gravité avec une balle à guider dans un trou) sont également proposés.

Card Blast sur Netflix Jeux // Source : Netflix Shooting Hoops, l’un des premiers jeux Netflix Gaming // Source : Netflix Teeter Up // Source : Netflix

Les jeux sont disponibles en français si c’est la langue définie dans les préférences de votre compte. Sinon, ils basculeront dans la langue choisie. Certains jeux ne nécessitent pas de connexion Internet et pourront être disponibles hors ligne.

Combien ça coûte ?

Depuis l’annonce officielle du projet, Netflix a assuré que le tout se ferait « au sein de son abonnement, sans frais supplémentaires« . C’est en effet le cas et vous conservez votre abonnement habituel, Netflix Jeux s’apparentant à du contenu bonus. De plus, comme pour Apple Arcade, aucun achat intégré ni publicité ne sont présents dans l’espace ou au sein des jeux.

Quid de la sécurité ?

Si les jeux sont majoritairement tout public, ils peuvent ne pas convenir aux très jeunes. Les modalités de contrôle parental de la plateforme s’appliquent également à la partie Jeux. Ils ne sont pas disponibles pour les profils Jeunesse. Si un code PIN a été configuré sur un compte parent pour interdire l’accès à certains contenus ou aux profils adultes, il sera également appliqué pour jouer.