Parametrer son Assistant Google va bientôt devenir beaucoup plus simple

Un changement repéré dans l'APK de l'application Google nous donne un aperçu de la nouvelle disposition des menus permettant de gérer l'Assistant Google. Ceux-ci devraient subir un petit relooking de manière à identifier plus rapidement l'option recherchée.

Google travaillerait activement à rendre ses menus de réglages plus lisibles, plus particulièrement en ce qui concerne son Assistant. Scroller à la recherche d’un paramètre de réglage dans l’application Google ne devrait pas être une tâche ardue et frustrante et, en cela, personnaliser son Assistant peut paraître plus compliqué que ça ne l’est à cause d’une liste de paramètres qui ne cesse de grandir. Mais Google compte bien y remédier.

Une pléthore d’options dures à dénicher

Dans l’état actuel des choses, les paramètres permettant de régler le fonctionnement de l’Assistant Google sont tous disposés dans une même liste organisée par ordre alphabétique et il peut être difficile d’y trouver un paramètre précis à moins de parcourir un par un tous les réglages disponibles à la suite. Ce manque de catégorisation laissait jusqu’ici l’utilisateur dans le flou, mais selon 9to5Google, Google se prépare actuellement à classer tous ces réglages de manière plus lisible.

Un rangement plus lisible

Il s’agit d’un changement très simple, mais assez efficace. Google utilisera ici de nouvelles sous-catégories dans lesquelles il pourra désormais ranger les réglages de son Assistant via 3 catégories distinctes :

Customize your Assistant (Personnalisez votre Assistant)

Get things done (Accomplir des tâches)

Manage apps and services (Gérer les apps et les services)

Cela permet de rendre le tout un peu plus gérable. La catégorie « Customize your Assistant » accueillera tous les réglages relatifs à votre expérience avec l’Assistant. De son côté, la catégorie « Manage apps and services » permettra de gérer la relation entre vos assistants et d’autres applications ou services. Certaines options voient également leur nom changer pour devenir plus compréhensibles et de nouvelles font leurs apparitions pour en réunir certaines sous une même appellation. Aucune date concernant ce changement n’est encore connue, mais l’arrivée de ce nouveau menu devrait permettre à la longue de mieux retrouver les différents réglages cachés dans les paramètres de l’Assistant Google et devrait sans doute éviter quelques maux de tête à certains.

