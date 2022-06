Ce Ford SuperVan électrique met moins de 2 secondes pour atteindre 100 km/h

Le Ford Pro Electric SuperVan a été présenté dans le cadre du Goodwood Festival of Speed 2022 au Royaume-Uni, en tant « qu’expérience scientifique à grande vitesse ». Mais ce sont surtout ses spécifications qui donnent le tournis.

De l’autre côté de la Manche, a actuellement lieu le Goodwood Festival of Speed (23 – 26 juin 2022), événement automobile qui rassemble de nombreux véhicules de course historiques. C’est aussi l’occasion pour certains constructeurs de mettre sous le feu des projecteurs plusieurs de leurs projets.

Polestar a par exemple donné plus d’informations sur sa Polestar 5, sa future anti-Tesla Model S. Ford, de son côté, a présenté son Ford Pro Electric SuperVan, qui vient remettre au goût du jour le Ford Transit Supervan, mais à la sauce électrique.

2000 chevaux

Pour rappel, ce véhicule produit à partir des années 1970 combinait le style du fourgon Transit et les performances d’une voiture de course sportive. Mais c’est cette fois-ci dans l’ère du temps que ce véhicule survitaminé fait son retour, en tant « qu’expérience scientifique à grande vitesse », souligne le communiqué de presse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Ford Pro Electric SuperVan jouit d’une fiche technique plus qu’impressionnante : quatre moteurs électriques, batterie à refroidissement liquide de 50 kWh, 2000 chevaux, charge rapide en 45 minutes et surtout, un 0 à 100 km/h abattu en moins de deux secondes.

Montrer le savoir-faire de Ford

À titre de comparaison, la surpuissante Tesla Model S Plaid ne fait pas mieux avec ses 2,1 secondes. À la différence que la berline américaine roule déjà bel et bien sur les routes, alors que le Ford Pro Electric SuperVan est avant tout une « démonstration du savoir-faire avancé de Ford en matière de véhicules électriques et de connectivité ».

Aussi, ce véhicule « souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de l’électrification », insiste la marque, qui a développé ce concept dans le plus grand des secrets aux côtés de Ford Performances – spécialiste du rallye et de la course – et Ford Design, pour le design extérieur.

Cinq modes de conduite

À l’intérieur, un écran tactile SYNC – le même que sur la Ford Mustang Mach-E – a été installé par les ingénieurs. Le véhicule peut également envoyer des données en temps réel « à un logiciel de gestion à distance des véhicules », afin qu’il puisse être surveillé via une application « qui traduit les données en direct en informations sur la vitesse, les temps au tour ».

Plusieurs modes offrent des expériences de conduite différentes : Rallye, Drift, Drag (accélération maximale), Track (pour équilibrer la vitesse et les virages sur piste) et Route. Ne vous attendez cependant pas à voir ce véhicule être commercialisé par Ford, qui cherche avant tout à déballer, comme on le disait, tout son savoir-faire.

