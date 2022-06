Le Ford F150 Lightning peut recharger les Tesla, mais pour quoi faire ?

Ford a commencé les livraisons de son pickup électrique, le F-150 Lightning. Un accessoire pour le moins étonnant fait partie de la dotation de série du véhicule : un adaptateur permettant au camion de recharger une Tesla.

Le pick-up Ford F-150 Lightning est l’une des rares voitures électriques à être équipé de la charge bidirectionnelle. Cela signifie qu’il est possible d’utiliser l’imposante batterie du F-150 pour brancher des appareils électriques tels que des ordinateurs, des engins de chantiers mais aussi, et pourquoi pas, des véhicules électriques.

En rade de batterie ? Appelez un Ford F-150 à la rescousse !

En effet, avec une voiture électrique, si vous tombez en panne de batterie, vous ne pouvez pas utiliser un jerricane pour aller chercher de l’énergie. Il y a donc trois solutions : soit vous appelez une dépanneuse, soit vous vous faites remorquer ou alors vous demandez à un autre véhicule électrique de venir vous recharger. C’est ce cas d’usage auquel Ford a pensé avec son pickup F-150 Lighning.

Les premiers acheteurs ont en effet indiqué avoir reçu, avec la voiture, des adaptateurs permettant d’utiliser la batterie du F-150 afin de recharger d’autres véhicules. On trouve ainsi l’adaptateur J1772 qui est le connecteur universel des voitures électriques aux États-Unis. Plus étonnant, on trouve l’adaptateur permettant de relier le Ford F-150 à des voitures Tesla pour recharger ses dernières grâce à la batterie de 131 kWh. Précisons que ce n’est pas l’adaptateur CCS puisqu’aux États-Unis, celui-ci n’est majoritairement pas utilisé. À la place, Tesla utilise un connecteur propriétaire.

On ne sait pas pour quelle raison précise ce connecteur a été livré avec les Ford F-150. Il est en effet très improbable que celui-ci soit vraiment utile au quotidien puisqu’il est très rare de croiser une Tesla en panne de batterie. Peut-être un clin d’œil de la part de Ford.

