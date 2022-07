Nothing phone (1) enfin là, Nikon reflex sur le départ et iOS 16 en bêta – L’essentiel de l’actu de la semaine

Après des semaines de teasing, Nothing a enfin présenté son phone (1), le tout premier smartphone de la marque. Pour Nikon, c'est la fin d'une époque avec l'arrêt des appareils photo reflex. Apple lance iOS 16 dans le grand bain de la bêta publique. Retour sur une semaine tech.

Nothing phone (1) : son design unique suffira-t-il à le rendre incontournable ?

C’est la fin de semaines de rumeurs et teasing par la marque elle-même parfois. Le Nothing phone (1) a enfin été officialisé cette semaine. Le premier smartphone de la marque de Carl Pei (ex-OnePlus) a des allures d’iPhone, mais il apporte une petite touche en plus avec son interface Glyph au dos pour les notifications. Nous avons testé la bête qui va à l’essentiel sans fioriture.

Nikon arrête les appareils photo reflex

Après Canon, Nikon tire un trait sur ses appareils photo reflex. La marque en a fait l’annonce dans la presse asiatique. Après plus de 50 ans de présence, les smartphones et les appareils hybrides sans miroir ont eu raison de la gamme dont il ne restait déjà plus que les appareils reflex premium. Nikon va désormais se concentrer sur le segment des hybrides.

Apple déploie ses bêtas publiques iOS 16 et iPadOS 16

Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez désormais tester en amont de sa sortie à la rentrée la prochaine version d’iOS 16 ou iPadOS 16 présentées lors de la conférence des développeurs WWDC 2022. Apple a déployé ses versions bêtas publiques de ses systèmes d’exploitation et l’on vous explique comment les installer, ce que vous allez y trouver.

Notre conseil : comment gérer votre voiture électrique en temps de canicule ?

La semaine va être marquée par de fortes chaleurs. Si cela impacte les appareils connectés dans leur ensemble, les voitures électriques ne sont pas épargnées pour autant. On vous livre quelques bons conseils pour surmonter l’épisode caniculaire au volant. Et même Tesla met à jour ses véhicules pour lutter contre la montée du thermomètre.

Le test : le Nissan Ariya

Nous avons pu monter à bord du Nissan Ariya pour un premier tour au volant de ce nouveau SUV électrique. Un énième modèle sans relief ou une véritable nouveauté au rayon des voitures électriques ?

La vidéo :

