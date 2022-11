Hausse des prix chez Canal+, vélo haut de gamme chez Decathlon et licenciements massifs chez Meta – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 9 novembre : Canal augmente ses abonnements, Decathlon annonce un vélo électrique haut de gamme et Meta licencie 13 % de ses employés. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Abonnements Canal+ : la hausse des prix continue

Tous les prix augmentent, c’est le lot de l’inflation et Canal Plus n’échappe pas à la règle. Le groupe média a en effet annoncé le prix de sa Série Limitée Canal+ & Disney+. Pour rappel, cette offre sans engagement était jusqu’à présent proposée à 24,99 euros par mois pour accéder non seulement aux chaînes de Canal+, mais également à Disney +. À compter du prochain renouvellement mensuel, pour les abonnés sans engagement, le montant de l’abonnement passera ainsi à 27,99 euros par mois.

Decathlon Long Distance 920 E : grosse autonomie, GPS intégré et prix premium pour son prochain VAE

Après avoir déjà évoqué son nouveau vélo électrique haut de gamme, Decathlon a livré davantage d’informations sur son Long Distance 920 E. De quoi nous permettre d’apprendre que le vélo profitera d’une autonomie de 120 km (en mode d’assistance le plus faible), qu’il embarquera un double moteur lui permettant de profiter d’un couple de 65 Nm, le tout pour un prix plutôt salé de 3200 euros.

Meta : une erreur de calcul de Mark Zuckerberg provoque 11 000 licenciements

Le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé ce mercredi le licenciement de rien de moins que 13 % de ses effectifs. Sont ainsi concernés par le plan de départ 11 000 personnes. Surtout, Mark Zuckerberg s’est expliqué sur cette décision en expliquant qu’au début du Covid, Meta avait estimé une croissance bien plus forte qu’elle ne s’est réalisée en raison de l’explosion de l’e-commerce. Face à ces erreurs de calcul, Meta a donc dû faire marche arrière et réduire considérablement sa masse salariale.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.