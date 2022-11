Decathlon Long Distance 920 E : grosse autonomie, GPS intégré et prix premium pour son prochain VAE

Après avoir révélé les premiers contours du Long Distance 920 E lors des Reveal Innovation, Decathlon dévoile de nouveaux éléments au sujet de ce vélo électrique résolument haut de gamme compte tenu de son prix estimé et des caractéristiques fraîchement partagées.

Fin octobre, Decathlon révélait l’existence du Long Distance 920 E dans le cadre des Reveal Innovation. À l’époque, peu de détails techniques avaient été communiqués à son sujet. L’élément le plus important à retenir était la présence d’une boîte de vitesses automatique, qui passe les rapports rien que pour vous.

Pour ce faire, le VAE s’appuie sur cinq capteurs et trois données clés : la vitesse du vélo, la rotation des pédales et la force que vous mettez dans celles-ci. Outre sa ressemblance avec le Decathlon LD 500 E, le modèle Long Distance 920 E va surtout beaucoup plus loin en termes de caractéristiques.

Une autonomie qui donne envie

Le dossier de presse envoyé à la rédaction mentionne notamment un GPS intégré toujours bienvenu. Ce système devrait logiquement être relié à votre téléphone via une application mobile afin de connaître et suivre l’emplacement géographique de votre véhicule. En cas de vol, cela peut toujours servir pour le retrouver en faisant appel à des autorités compétentes.

Cette couche de sécurité toujours rassurante est associée à une généreuse batterie de 702 Wh, soit environ 200 Wh de plus que le LD 500 E, dont l’autonomie oscille entre 60 et 120 km. Cette fois-ci, Decathlon promet un rayon d’action de 150 km… avec le mode d’assistance le plus faible.

Il n’empêche, avec le mode d’assistance le plus puissant, sa portée devrait facilement voguer autour des 70 ou 80 km. Dans l’idée, ce vélo électrique frapperait très fort. D’autant plus que le double moteur électrique codéveloppé par la société belge E2 Drive revendique un couple de 65 Nm.

Ce serait ici très satisfaisant pour les côtes, les démarrages et les reprises. Decathlon mentionne également un écran tactile directement intégré au guidon, sans donner plus de précisions. On imagine qu’il sera possible de naviguer au sein de plusieurs interfaces et d’activer certaines fonctionnalités.

Decathlon Long Distance 920 E : prix et disponibilité

D’un poids de 26,1 kg tout de même, le Long Distance 920 E se dote d’un porte-bagages arrière capable de supporter 27 kg et d’un éclairage avant de 30 lux. Le cadre haut sera décliné en taille M, L et XL, lorsque le cadre bas conviendra aux tailles S, M et L.

Surtout, Decathlon indique une estimation tarifaire de 3200 euros, ce qui place ce modèle dans la catégorie des VAE résolument haut de gamme. La marque tricolore promet d’autres surprises pour le lancement du produit en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.