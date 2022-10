Decathlon Long Distance 920 E : ce nouveau vélo électrique cache un atout intéressant

Dans le cadre de ses Reveal Innovation, Decathlon a dévoilé les premiers contours de son prochain vélo électrique, le LD 920 E Connect. Sa particularité : une autonomie qui risque de mettre à mal la concurrence et une boîte automatique qui gère elle-même le passage de vos vitesses.

Avec une hausse des ventes de 28 % entre 2020 et 2021, le secteur des vélos électriques traverse une période prospère. Forcément, les constructeurs se mettent à la page et n’hésitent pas à renouveler et consolider leur offre afin de proposer le catalogue le plus attractif possible aux nombreux consommateurs.

Decathlon fait indubitablement partie des acteurs majeurs participant au développement des VAE en France. Et dans le cadre de son événement Reveal Innovation, l’enseigne française a dévoilé les premiers contours de son prochain modèle branché répondant au nom de Long Distance 920 E.

Grosse autonomie au menu

Attention tout de même, il convient de bien l’identifier au sein de la gamme. D’un, il ne faut pas le confondre avec les Decathlon Elops 920 E Connect et Elops 920 E, très proches les uns des autres dans leur appellation. De deux, l’amalgame esthétique avec le tout récent Decathlon LD 500 E est aussi facile à faire.

De par son nom et les termes « Long Distance », le Decathlon LD 920 E devrait logiquement mettre le paquet sur l’autonomie. Nichée dans le tube diagonal du cadre, la batterie n’a pas encore délivré tous ses secrets en matière de capacité. On peut cependant miser sur une autonomie minimum de 60 kilomètres.

En effet, Le Decathlon LD 500 E, qui profite lui aussi de la dénomination « Long Distance », opte pour un accumulateur de 504 Wh dont le rayon d’action oscille entre 60 et 120 km selon le mode utilisé. Ici, le futur modèle du groupe devrait donc en proposer autant, si ce n’est plus selon les ambitions de la marque.

Dans tous les cas, Decathlon mentionne « une très grosse batterie » auprès de nos confrères des Numériques. Mais surtout, la grande nouveauté par rapport au reste de la gamme est la présence d’une boîte de vitesses automatique intégrée aux côtés du moteur central. Ce système est fourni par l’entreprise belge E2 Drives, toujours selon le média français.

Plus aucun dérailleur

Comme son nom l’indique, une boîte de vitesses automatique passe les rapports de vitesse de manière automatique en se basant sur trois données clés : la vitesse du vélo, la rotation des pédales et la force que vous mettez dans celles-ci. Et ce afin de vous apporter un confort de conduite supplémentaire, tout en s’adaptant au mieux à vos trajets urbains.

« Le fait d’enlever les vitesses, c’est enlever une contrainte. On enlève aussi un dérailleur ce qui enlève l’entretien pour avoir un produit plus durable » explique Cyrile Rouffiat, designer produit chez B’Twin, auprès de CleanRider. En revanche, Decathlon préfère encore la chaîne à la courroie, qui réduit elle aussi l’entretien.

Les boîtes de vitesses automatique ne sont pas nouvelles sur le marché du vélo électrique : des spécialistes comme Enviolo, Bafang, Valeo et même Shimano se sont déjà positionnés sur ce créneau et fournissent leurs systèmes à plusieurs grandes marques.

Un capteur de couple, en toute logique

Le moteur central – dont le couple n’a pas été communiqué – devrait logiquement s’appuyer sur un capteur de couple : ce type de capteur offre un meilleur dynamisme et une meilleure réactivité, puisque l’intensité de l’assistance électrique est transmise selon la force que vous mettez dans les pédales.

Decathlon n’a révélé aucune fiche technique complète, mais les photos dévoilées pour l’occasion permettent de mettre en exergue quelques éléments basiques : du portage-bagage au garde-boue en passant par une béquille. En espérant que tous ces accessoires soient fournis de série.

