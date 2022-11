Free lance Proxi, la hausse chez Canal+ et la nouvelle Fiat 500 électrique – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 22 novembre. Xavier Niel qui donne le top départ de Free Proxi, la hausse de prix chez Canal+ et la nouvelle Fiat 500 électrique sportive, l'Abarth. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Free Proxi : tout comprendre au « futur » du service client rêvé par Xavier Niel

Free Proxi est un projet que pousse Xavier Niel (patron d’Iliad et de Free) depuis 2019 et qui veut révolutionner le support client en proposant un service très axé sur la proximité géographique et la réactivité. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Grosse hausse des prix chez Canal+ : comment vérifier vos prochaines factures

La hausse du prix des abonnements de Canal+ s’annonce particulièrement forte en janvier 2023 pour certains abonnés. N’hésitez donc pas à consulter vos prochaines factures grâce à l’échéancier disponible sur votre espace client. On vous explique comment faire.

La Fiat 500 électrique passe à la vitesse supérieure avec la nouvelle Abarth

Voici le premier modèle électrique de la firme au scorpion, l’Abarth 500e, une voiture qui repose sur les mêmes bases que la Fiat 500 électrique, mais avec quelques ajustements intéressants.

