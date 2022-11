Grosse hausse des prix chez Canal+ : comment vérifier vos prochaines factures

La hausse du prix des abonnements de Canal+ s'annonce particulièrement forte en janvier 2023 pour certains abonnés. N'hésitez donc pas à consulter vos prochaines factures grâce à l'échéancier disponible sur votre espace client. On vous explique comment faire.

Ce n’est plus un secret pour personne, les prix augmentent chez Canal+. L’augmentation est bien partie pour toucher, à terme, l’ensemble des abonnés, quel que soit leur abonnement (sauf pour les offres avec un engagement toujours en cours). Dernièrement, nous avons pu constater que des personnes ayant souscrit une formule Canal+ Ciné Séries allaient commencer à payer une dizaine d’euros de plus par mois à partir de janvier 2023.

Hausse de prix chez Canal+

En faisant un tour sur l’échéancier de leur espace client, on peut voir une grosse différence entre la facture de décembre 2022 et celle de janvier 2023. Ci-dessous, vous pouvez voir un bon exemple. Ici, on a affaire à un abonnement Canal+ Ciné Séries agrémenté d’une option Netflix Premium pour un total facturé à 41,40 euros par mois. Mais le mois suivant, cette somme passe à 59,50 euros, soit une hausse de 18,10 euros en un mois.

Facture de décembre 2022 Facture de janvier 2023

Dans le détail, on constate que le bouquet Canal+ Essentiel passe de 19,90 à 22 euros. En outre, la sous-formule + de Ciné Séries (comprenant Netflix, Disney+ et OCS) double son tarif de 5,50 à 11 euros. Enfin, le Pack Ciné Séries (donnant accès à des chaînes axées cinéma et séries) bondit de 11,50 à 22 euros.

Autre exemple du même acabit, cette fois-ci avec une offre Canal+ Ciné Séries -26 ans qui était déjà sujette à une hausse de 2,50 euros. Ici, la personne concernée payait 39,40 euros par mois en comptant son option Netflix Premium (toujours à 4,50 euros). En janvier 2023, elle déboursera également 59,50 euros bien que son échéancier indique toujours une offre -26 ans.

Facture de décembre 2022 Facture de janvier 2023

Enfin, sur le forum du site Hardware.fr, certaines personnes signalent également des augmentations similaires à partir de janvier 2023, à chaque fois sur des offres associées à des contenus SVoD.

La faute à la TVA, vraiment ?

Jusqu’alors, la hausse de prix signalée par les utilisateurs et les utilisatrices de Canal+ (et myCanal) trouvait une explication assez simple. Il y a quelques mois, le groupe TV prévenait ses abonnés qu’il allait augmenter certains de ses tarifs pour répercuter l’augmentation du taux de TVA de 10 à 20 % qui lui imposent les autorités fiscales françaises. Le ministère de l’Économie estime en effet que les offres de Canal+ s’apparentent de plus en plus à de la SVoD. En conséquence, la TVA appliquée devient la même que sur les autres plateformes de ce secteur telles que Netflix.

En revanche, jusqu’à présent, nous parlions d’une hausse de prix de 2,50 à 3 euros. L’augmentation de janvier 2023 est largement plus conséquente, au point où il semble difficile de l’imputer uniquement à une hausse de la TVA. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Canal+ s’il y avait une autre raison justifiant cette hausse de prix, mais l’entreprise n’a pas encore répondu à notre mail envoyé plusieurs heures avant la publication de cet article.

Nous pourrions songer à une augmentation liée à l’intégration prévue de Paramount+ dans les offres de Canal+, mais celle-ci est censée se faire sans surcoût.

Abonnement Canal+ : comment savoir quand vous allez payer plus cher ?

Peut-être craignez-vous d’être concerné également par cette grosse hausse de prix chez Canal+. Vous seriez ainsi tenté de voir si et quand l’augmentation va avoir lieu. Pour le savoir, il y a quelques clics à faire.

À partir d’un navigateur web, rendez-vous dans votre espace client Canal+. Ensuite :

cliquez sur Gérer mon abonnement ;

cherchez le cadre Total prochain prélèvement ;

cliquez sur Voir le détail de l’échéancier ;

en haut à droite de l’échéancier, cliquez sur la flèche de droite pour faire défiler les mois jusqu’à voir à partir de quand le total indiqué en gras augmente.

