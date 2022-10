Après Netflix, Canal+ commence aussi à augmenter les prix, la faute à la TVA

Le prix de l'abonnement Canal+ Ciné Séries pour les moins de 26 ans augmente de 2,5 euros par mois. Cette hausse en augure d'autres puisqu'elle est due à une modification de la TVA.

C’était annoncé depuis cet été et cela commence à être appliqué. Canal+ va augmenter lui aussi le prix de ses abonnements, à l’instar de Netflix. Première concernée par cette initiative : l’offre -26 ans avec le pack Cine Séries. Cette formule coûtait jusque là 20,49 euros par mois. Mais plusieurs utilisateurs concernés ont reçu un mail indiquant que l’offre coûterait désormais 22,99 euros par mois. Soit une hausse mensuelle de 2,50 euros.

Vous bénéficiez actuellement de L’OFFRE – 26 ANS CANAL+ CINE SERIES et nous espérons que vous profitez pleinement de vos programmes. À compter de votre prochaine date de renouvellement mensuel[…], et conformément à vos Conditions Générales d’Abonnement, votre abonnement L’OFFRE – 26 ANS CANAL+ CINE SERIES sera reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif hors promotions et hors options de 22,99 €.

Hélas, le message de Canal+ manque un peu de transparence. L’objet du mail, par exemple, se contente d’indiquer « Gestion de votre abonnement Canal + ». En outre, dans le courriel, le prix pratiqué jusqu’à présent n’est jamais mentionné, pas plus que les raisons de la hausse du prix.

Une hausse de TVA pour Canal+

Pourtant, il n’y a pas de mystère. L’entreprise avait déjà publié, cet été, un communiqué (PDF) à ce sujet. « Canal+, chargé de collecter la TVA pour le compte du Trésor Public, confirme avoir été informé par les autorités fiscales le 21 avril 2022 via un rescrit que le taux de TVA applicable à certaines de ses offres serait désormais de 20 % et non plus de 10 % ».

Pour le dire plus simplement, Canal+ répercute la hausse de la TVA dont ses offres SVoD (via myCanal) font l’objet sur le prix des abonnements. Comme le soulignait le journal Les Echos, le ministère de l’Économie estime que les services proposés par Canal+ correspondent de plus en plus à ceux que l’on trouve sur les plateformes SVoD. Ainsi, Bercy a décidé que la TVA de 20 % appliquée à Netflix, Disney+ et consorts se justifiait aussi pour Canal+.

Cette hausse de la TVA est d’ailleurs citée par le service client de Canal+ sur Twitter dans une réponse adressée à un internaute ayant découvert la hausse du prix de son abonnement -26 ans.

Bonjour, le taux de TVA applicable à certaines de nos offres étant désormais de 20%, cette augmentation nous contraint à augmenter le tarif de votre abonnement, CANAL+ collectant la TVA pour le compte du Trésor Public. Je vous présente nos excuses pour la gêne occasionnée. 😳 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) October 26, 2022

La date à laquelle ce nouveau tarif de 22,99 euros par mois va s’appliquer peut changer d’un client à l’autre. Cependant, dans les mails que Frandroid a pu consulter, toutes étaient fixées à début décembre.

En attendant, au moment où nous publions cet article, le nouveau prix de l’offre Canal+ Ciné Séries pour les moins de 26 ans n’apparait pas encore sur le site officiel. Sur l’espace client des personnes concernées, cette information n’est pas bien mise en avant non plus. Le montant indiqué pour la prochaine échéance est toujours fixé à 20,49 euros.

1,50 + 1 = 2,50

En revanche, si vous regardez le détail de la formule (et lisez les petites lignes), vous pourrez voir que l’abonnement Canal+ seul et le pack Ciné Séries vont respectivement passer à 13,99 et 9 euros par mois au lieu de 12,49 et 8 euros. Le premier coûte donc 1,50 euro de plus, le second augmente d’un euro. Après addition, cela correspond bien à une hausse totale de 2,50 euros par mois.

Rappelons que ce genre d’augmentation ne peut s’appliquer qu’aux personnes ayant souscrit une offre sans engagement. Sinon, cela constitue une rupture de contrat et l’utilisateur a alors droit de résilier.

Il y a fort à parier que dans le courant de l’année 2023, Canal+ répercute cette hausse de la TVA plus globalement afin de l’appliquer à plusieurs de ses abonnements. Le groupe pourrait en profiter pour simplifier ses offres.

